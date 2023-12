Das sind die 7 außergewöhnlichsten Unterkünfte auf Airbnb

Vom Schloss bis zum Baumhaus: Auf der Buchungsplattform Airbnb finden sich viele außergewöhnliche Unterkünfte. Die 7 beliebtesten der einzigartigsten Ferienwohnungen verraten wir hier.

Weltweit bietet die Buchungsplattform Airbnb über 6,6 Millionen Unterkünfte an. Die Übernachtungsmöglichkeiten könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: Von einem Regenwald-Baumhaus auf Stelzen bis zu einer Übernachtung in einer Kirche finden sich auch viele außergewöhnliche Ferienwohnungen auf der Plattform. Wir verraten die beliebtesten Angebote.

Platz 7

Luxuriöse Steinvilla auf Kreta, Griechenland

Auf Kreta schläft man im Himmelbett in der Höhlenvilla. © Airbnb ×

Schlafen in einer Höhlenvilla? In dieser Airbnb-Unterkunft residiert man umgeben von Naturfelsen. Nach einer sorgfältigen Renovierung wurde die Höhle zu einer luxuriösen Ferienwohnung umgebaut, welche einen atemberaubenden Blick auf die Bucht Kissamos freigibt. Ein weiterer Pluspunkt: Die Steinwände sorgen ganzjährig für ein angenehmes Raumklima.

Preis: 120 Euro Euro pro Nacht

Platz 6

itHouse in Yucca Valley, Kalifornien

Die moderne Unterkunft in der kalifornischen Wüste ist dank Solaranlagen komplett autark. © Airbnb ×

Die Unterkunft punktet mit moderner Architektur in einer kargen Wüstenlandschaft. Durch die Glasfront bietet das Anwesen einen ungestörten Blick auf die wunderschöne Wüstenlandschaft. Das Besondere: Das Ferienhaus ist komplett autark! Solaranlagen sorgen für Strom und warmes Wasser, und das Haus wurde so erbaut, dass es einen möglichst kleinen Einfluss auf die umgebende Natur hat.

Preis: Ab 350 Euro pro Nacht

Platz 5

Schloss in Galway, Irland

Eine Nacht im Schloss verbringen, Geistergeschichten und Rittertafel inklusive. © Airbnb

Hier können Sie sich wie ein/e echte/r König:in fühlen. Im mystischen Galway in Irland steht das kleine Schloss, das man über Airbnb für eine oder mehrere Nächte buchen kann. Achtung: Die außergewöhnliche Unterkunft ist nichts für Allergiker und Sauberkeitsfanatiker: Spinnweben und Staub gehören zum Schloss-Feeling dazu!

Preis: Ab 180 Euro pro Nacht

Platz 4

Regenwald-Baumhaus in Alajuela, Costa Rica

Das Baumhaus überblickt stolz den Urwald Costa Ricas. © Airbnb ×

Das auf Stelzen stehende Baumhaus ist umgeben vom 35 Hektar großen Regenwald und bietet Zugang zu heißen Quellen, die aus dem Boden sprudeln. Wenn der Wind weht, kann es allerdings auch schon mal zu einem leichten Schwanken kommen.

Preis: Ab 90 Euro pro Nacht

Platz 3

Urige Dorfkirche in Brandenburg, Deutschland

Die urige Dorfkirche in Brandenburg ist garantiert ein besonderes Erlebnis. © Airbnb ×

Wer schon immer in einer Kirche übernachten wollte, dem wird hier die Möglichkeit geboten. Eher spartanisch eingerichtet, verströmt sie mit ihren hohen Rundbogenfenstern und dem Bett in der Apsis einen ganz eigenen Charme. Da die Kirche nicht heizbar ist, kann man sie nur in den wärmeren Monaten besuchen. Perfekt für Naturfans: Es gibt weder ein Bad noch W-LAN, dafür eine Wasserpumpe im Garten sowie ein Schuppen mit Trockenklo.

Preis: Ab 45 Euro pro Nacht

Platz 2

Bubble Hotel in Bali, Indonesien

In Bali kann man in einer riesigen Blase, umgeben von wildem Dschungel, übernachten. © Airbnb ×

Für einen unvergesslichen Aufenthalt sorgt garantiert das Bubble Hotel in Indonesien. Die Gäste übernachten in einer großen aufblasbaren, durchsichtigen Blase, die eine wunderschöne Aussicht verspricht: Man schläft umgeben von einem Fluss, Reisfeldern und wildem Dschungel unter klarem Sternenhimmel. In der Blase wird durchgängig frische Luft zirkuliert und sogar Strom steht zur Verfügung!

Preis: Ab 150 Euro pro Nacht

Platz 1

Trullo-Rundhaus in Ostuni, Apulien

Keine Ferienwohnung wurde häufiger gespeichert als diese Unterkunft in Ostuni in Apulien. Das kegelförmige Steindach wirkt wie aus einem Schlumpf-Film entsprungen. Die Einrichtung der Rundhäuser ist eher rusitkal und einfach, der Luxus der Unterkunft steckt vielmehr in seiner Abgelegenheit und Ruhe. Hier können die Gäste den echten italienischen Dorf-Flair spüren und zwischen Olivenbäumen entspannen.