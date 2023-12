Dubai: Luxus-Hotspots im Wüstenstaat

Dubai ist mehr als nur eine Glitzer-City mit viel Bling Bling. Wer Exklusivität und viel Privatsphäre schätzt, findet im Wüstenstaat auch traumhafte Hideaways, die jeden erdenklichen Luxus bieten. Wir präsentieren die schönsten Resorts.

Mit seiner visionären Architektur, den malerischen Stränden und ganzjährigem Sonnenschein ist Dubai zu einem der meistbesuchten Reiseziele der Welt geworden. Auch Herr und Frau Österreicher wissen den Wüstenstaat längst zu schätzen: Nach Thailand und den Malediven gilt Dubai bereits als beliebtestes Ziel. Was nicht weiter verwundert: Die Flugdauer von 5 1/2 Stunden ist herrlich überschaubar, und viele Resorts gelten als die schönsten der Welt.

Wir haben Top-Refugien unter die Lupe genommen...

One&Only Royal Mirage

Einen festen Platz unter den edelsten Adressen der Stadt hat seit 2003 das einzigartige One&Only Royal Mirage – eine Hommage an die arabische Architektur und Gastfreundschaft, mit dem glanzvollen Ambiente des alten Arabiens und der Magie von Tausendundeiner Nacht.

Einen Kilometer lang ist der weiße Strand des One&Only Royal Mirage. © One&Only Royal Mirage ×

Im eleganten Hof des Residence & Spa befindet sich das Health & Beauty Institute. Architektonisch eindrucksvoll spiegelt es den Stil der berühmtesten Gebäude der Region wider. Mit hoch aufragenden Kuppeln, sanft geschwungenen Bögen und einem aufwändigen Design fängt es wirkungsvoll die Motive der Umgebung ein. Das Oriental Hammam und der One&Only Spa mit zwölf Spa-Suiten, einem Haarsalon und Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien Gonzalez bieten einen außergewöhnlichen Service – hier dreht sich ausnahmslos alles um Schönheit und Wellness.

Auch Feinschmecker kommen im Top-Refugium auf ihre Rechnung: Herrliche Gourmetmenüs werden beispielsweise im Celebrities by Mauro Colagreco kredenzt. Colagreco stammt aus dem italienischen Salerno, war lange Zeit im französischen Menton tätig und ist visionäres Vorbild. 2022 als erster Küchenchef zum UNESCO-Goodwill-Botschafter für Biodiversität berufen, legt Colagreco im Celebrities besonderes Hauptaugenmerk auf kurze Produktionswege und frische, saisonale Zutaten von lokalen Produzenten. Das schmeckt man: Jedes einzelne Gericht – eine Gaumenexplosion!

Aber auch in den anderen Restaurants des Resorts wird eine spannende, kulinarische Reise rund um die Welt geboten. So werden im The Beach Bar & Grill auf einer Holzterrasse direkt am Wasser grandiose südamerikanische Gerichte kredenzt, im marokkanischen Restaurant Tagine erlebt man eine arabische Nacht mit Musikbegleitung und Gerichten wie gebratene Lammschulter, serviert mit frischer Minze, Safranreis und gehackten Mandeln. Und im schicken Asia-Restaurant Eauzone genießt man zwischen dem reflektierenden Pool des Arabian Court und dem türkisfarbenen Swimmingpool Sushi und Sashimi, die auf der Zunge zergehen. Nicht zu vergessen auf die Partylocation DRIFT, ein Treffpunkt der Schönen und Reichen. Sehen und gesehen werden ist Motto im exklusiven Strand- und Poolclub, kredenzt werden mediterrane Gerichten und angesagte Drinks. Nach einigen Tagen im exklusiven City-Refugium lockt das ultimative Wüstenerlebnis im Luxusresort Bab Al Shams vor den Toren Dubais ...

Bab Al Shams

Das Bab Al Shams wurde 2004 eröffnet und war das erste Wüstenresort Dubais. Im Rahmen der neuen Kollektion „Rare Finds“ hat Kerzner das Management von Bab Al Shams übernommen und es nach umfassender Neugestaltung wiedereröffnet. Das Resort mit Infinity-Pool und Anwã-Lounge auf der Dachterrasse hat sein ursprüngliches arabisches Festungsdesign beibehalten, die Innenräume sind aber heller geworden und jetzt in erdigen, von der Wüste inspirierten Farbtönen gestaltet. Orientalisch gemusterte Teppiche, Lampen und fantastische Bogenfenster prägen die 115 Zimmer und Suiten. Und die Spielwiese Wüste sorgt dafür, dass nie Langeweile aufkommt: Experten kümmern sich um maßgeschneiderte Outdoor-Aktivitäten wie Ausritte oder Desert-Spaziergänge, Kamel-Trekking, Sandboarding, Fatbiking, Falknerei – die Liste ist unendlich lang und voller Möglichkeiten.

Feuerstelle im Wüstenresort Bab Al Shams. © Bab Al Shams ×

Nach einem aufregenden Tag in der Wüste sollte man sich unbedingt eine Behandlung im neuen Spa gönnen. Hier regeneriert man im Swimmingpool, der Sauna oder im Hamam und genießt die herrlichsten Massagen und Hot-Sand-Therapien.

Und wer ein besonderes kulinarisches Erlebnis sucht, muss unbedingt ein Open-Air-Dining im Al Hadheerah Restaurant buchen. Das Buffet mit Live-Cooking ist gigantisch groß, dazu gibt’s traditionelles Orient-Entertainment mit Bauchtanz und arabischer Musik unter Sternenhimmel.

One&Only The Palm

In 57 Minuten geht es über die gut ausgebaute Al-Ain-Straße, vorbei am ehemaligen Expo-Gelände, wieder zurück in die Wüstenstadt. Ganz am Ende der künstlichen Palm Jumeirah gelegen, ist das One&Only The Palm zum Abschluss des Luxustrips eine Rückzugsoase der Sonderklasse. Ein üppiger grüner Park und ein traumhafter Privatstrand prägen das Hideaway für Ruhesuchende.

One&Only The Palm. Oase auf der Halbinsel Palm Jumeirah. © One&Only The Palm ×

Tipp: Lassen Sie sich ein Treatment im 1.200 m2 Guerlain Spa nicht entgehen. Die Anwendungen „Dubai Harmony“, „Solar Evasion“ und „Désert d’Orient“ werden nur hier, im ersten Guerlain Spa in den Vereinigten Arabischen Emiraten, durchgeführt und versprechen wahlweise Entspannung oder Erfrischung.