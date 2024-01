Trendziele 2024: Die besten Länder des Jahres

Alle Jahre wieder enthüllen die Reiseprofis von Lonely Planet die besten Destinationen des Jahres. Und auch heuer gibt‘s Top-6-Länder, die Sie 2024 unbedingt besuchen sollten. Auf der Bucket List stehen Ziele wie Mongolei oder Benin.

Die besten Länder der Welt 2024 punkten mit einer nachhaltigeren Zukunft und einzigartigen, neuen Anstrengungen, wie Wiederbegrünungsmaßnahmen in Chile. Für 2024 wurden u.a. die endlos weite Mongloei oder die palmengesäumten Strände Benins als beste Ziele auserkoren.

Die besten Destinationen des Jahres

Mongolei

City vor majestätischer Bergkulisse in der Mongolei. © Getty Images ×

Für alle, die Weite, Abenteuer und Kultur suchen, hat die Mongolei viel zu bieten. In der Hauptstadt wimmelt es von Menschen und einzigartigen Attraktionen. Mit ihrer Lage zwischen Russland und China scheint die Mongolei angesichts der jüngsten geopolitischen Ereignisse in den großen Nachbarländern schwer erreichbar zu sein. Doch die Türen des Landes stehen offen, und sogar die Visabeschränkungen wurden bis 2025 gelockert.

Chile

Landschaftliche Vielfalt zeichnet das Land in Südamerika aus. © Getty Images ×

Mit erweiterten Parkanlagen, einem neuen Präsidenten und Plänen für eine neue, auf Gleichberechtigung ausgerichtete Verfassung liegt der Wandel in Chile in der Luft – einem Land mit Salzwiesen, Regenwäldern, Vulkanen, Gletschern und Fjorden. Küchenchefs in Santiago zeigen dir das Potenzial lokaler Zutaten. Winzer finden immer natürlichere Wege zur Weinherstellung. Rapa Nui (die Osterinsel) stellt sich für eine nachhaltige Zukunft auf, während in Patagonien die Artenvielfalt durch Wiederbegrünungsmaßnahmen wiederhergestellt wird.

Benin

Die Atakora Region befindet sich im Norden Benins. © Getty Images ×

Benin mag von seinem östlichen Nachbarn Nigeria in den Schatten gestellt werden, aber dieses kleine westafrikanische Land ist in Bezug auf seine Ausstrahlung, seine Geschichte und seine kulturelle Kraft unschlagbar. Einst war es der Sitz des alten Königreichs Dahomey und ist auch die spirituelle Heimat des Voodoo, einer faszinierenden und oft missverstandenen Religion. Zudem verfügt das Land über palmengesäumte Strände und über einige der besten Nationalparks des Kontinents.

Kroatien

Das Land gehört jetzt zum grenzfreien Schengenraum. © Getty Images ×

Sonnenverwöhnte Küsten, unzählige Inseln, dramatische Berge und historische Städte mit uralten Stadtmauern: Mit dem Beitritt in den grenzfreien Schengen-Raum ist das Reisen nach Kroatien noch einfacher geworden. Unbedingt besuchen: Die historische Hafenstadt Dubrovnik, deren Altstadt zum UNESCO-Welterbe zählt. Besonders für „Game of Thrones“ Fans ist ein Ausflug nach Dubrovnik Pflicht. Denn hier gibt es zahlreiche Drehorte zu erkunden. Im Rektorenpalast, dem ehemaligen Wohnsitz des Stadtrepräsentanten von Dubrovnik, lebt in „Game of Thrones“ der Gewürzkönig des prunkvollen Qarth. Die Drehort-Tour führt Neugierige weiter zum Hotel Belvedere. Auch die vorgelagerte Insel Lokrum nutzte das Filmteam mit ihrem Botanischen Garten und charmanten Kloster für Szenen in Qarth. Eine Game of Thrones-Tour zeigt Fans in zwei Stunden die markantesten Drehorte – inklusive Fotostopp auf dem Eisernen Thron.

Indien

2024 muss man das farbenprächtige Land besuchen. © Getty Images ×

Neue Flugrouten ermöglichen den einfachen Zugang von Europa zu beliebten Drehkreuzen wie Delhi, Mumbai, Goa und Kerala. Auch die indischen Eisenbahnen erhalten ein neues Gesicht. Viele elegante, neue Züge rattern über das gesamte Streckennetz des Subkontinents. Oder man checkt auf der MV Ganges Vilas ein und macht die längste Flusskreuzfahrt der Welt. Für alle Reisenden, die sich nach erst nach knusprigen Dosas und bunten Tempeln sehnen, ist jetzt die ideale Zeit, um das farbenprächtigste Land der Welt zu besuchen, meinen die Experten und Expertinnen von Lonely Planet.

St. Lucia

Malerisch schön und ein beliebtes Postkartenmotiv ist die berühmte Bucht in St. Lucia. © Getty Images ×

Puderweißer Sand und azurblaues Wasser sind nur zwei der Aushängeschilder einer Insel, die den Titel „Bestes Flitterwochenziel der Welt“ eisern verteidigt. Doch in letzter Zeit lenken die Tourismusverantwortlichen von St. Lucia die Aufmerksamkeit auch bewusst auf das kulturelle Erbe, die ausgeprägten Traditionen und die kreativen Erlebnisse auf der Insel - ein ideales Reiseziel für Karibikliebhaber, die nach etwas anderem als dem typischen All-inclusive-Aufenthalt suchen.

Die besten Regionen des Jahres

Nicht nur die besten Länder sondern auch die besten Regionen wurden von den Lonely-Planet-Reiseprofis gekürt. Auf die Bucketlist 2024 gehören beispielsweise die Region Donegan in Irland mit der längsten Küstenlinie der grünen Insel und mehr als 100 Stränden.

Aber auch das Baskenland, die von der Brandung umspülte Nordküste Spaniens. Die gesamte Region treibt Initiativen für einen nachhaltigen, positiven Tourismus voran, und auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke des AVE ist in Planung.

Zu den Top-Destinationen zählt auch Schottlands Hoher Norden. 2024 ist das perfekte Jahr um die Küstenlinie von herzzerreißender Schönheit zu erkunden.

Von majestischer Schönheit ist auch der US-Bundesstaat Montana. Hier wird zunehmend Wert auf Naturschutz, Kultur und Genuss gelegt. Übrigens: Auch Saalfelden Leogang zählt 2024 zu den besten Regionen der Welt. Dank nachhaltigen Zukunftsinitiativen & tollen alpinen Aktivitäten.