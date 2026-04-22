Das sind die fußgängerfreundlichsten Metropolen der Welt 2026

Eine neue Stadt erkundet man am besten, indem man sich zu Fuß einfach treiben lässt. Doch nicht jede Metropole macht einem das Flanieren leicht. Wo man das Auto getrost stehen lassen kann, hat das renommierte Time Out Magazine jetzt gelüftet.

Verkehrsarme Straßen, breite Gehwege und die Freiheit, Sightseeing mit dem Sammeln von Schritten zu verbinden: Fußgängerfreundliche Städte sind ein absoluter Gewinn für Mensch und Umwelt. Das Time Out Magazine wollte es genau wissen und hat für sein Ranking 2026 weltweit mehr als 24.000 Stadtbewohner befragt. Die zentrale Frage: Wie einfach und angenehm ist es, eure Stadt zu Fuß zu erkunden?

Das Ranking basiert auf dem Prozentsatz der Einheimischen, die die Fußgängerfreundlichkeit ihrer Heimat mit „gut“ oder sogar „fantastisch“ bewertet haben. Hier sind die Sieger.

Platz 1: Seoul

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Dass eine Metropole nicht klein sein muss, um ein Fußgänger-Paradies zu sein, beweist Seoul eindeutig. Obwohl die südkoreanische Hauptstadt flächen- und einwohnermäßig zu den Giganten auf dieser Liste zählt, holt sie sich mit einer unglaublichen Zustimmungsrate von 93 Prozent den ersten Platz.

Das Geheimnis? Absolute Sicherheit bei Tag und Nacht sowie coole Viertel wie Myeongdong, Insadong und Hongdae, die quasi zum Spazieren gebaut wurden.

Das absolute Highlight: Innovative Projekte wie der Seoullo 7017. Das ist ein über einen Kilometer langer, erhöhter „Himmelsgarten“, eine ehemalige Autobahn, die in eine grüne Oase mit 24.000 Pflanzen verwandelt wurde.

Platz 2: Edinburgh

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Kopfsteinpflaster und steile Hügel? Ja, Edinburgh fordert die Waden! Trotzdem (oder gerade deshalb) gehört die schottische Hauptstadt zu den fußgängerfreundlichsten Städten der Welt.

Warum? Weil ein Spaziergang die einzige Art ist, die historische Pracht dieser Stadt wirklich aufzusaugen. Edinburgh ist so kompakt gebaut, dass Top-Sehenswürdigkeiten wie der Calton Hill, das Edinburgh Castle und die Altstadt nur 15 Gehminuten voneinander entfernt sind. Wer es sportlich mag, wandert in nur einer Stunde auf den Arthur’s Seat, einen erloschenen Vulkan mitten in der Stadt, und genießt einen unvergleichlichen Ausblick.

Platz 3: New York City

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Lärm, Chaos, endlose Menschenmassen? Das ist New York. Doch Manhattans Struktur ist ein Meisterwerk der Stadtplanung. Das legendäre Rastersystem aus dem 19. Jahrhundert macht es unfassbar einfach, den „Big Apple“ zu Fuß zu erobern. Aber nicht nur Manhattan punktet: Auch in Brooklyn (insbesondere DUMBO, Cobble Hill und Williamsburg) lässt es sich herrlich flanieren. Und der epischste Fußweg der Welt verbindet die beiden Welten: Ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge ist ein absolutes Muss.

Platz 4: Kopenhagen

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Die dänische Hauptstadt ist kompakt, flach und sicher – kein Wunder, dass 90 Prozent der Locals ihre Stadt fürs Zu-Fuß-Gehen abfeiern. Kopenhagen punktet mit einer brillanten Infrastruktur: klar abgegrenzte Fußgängerzonen und erhöhte Gehwege sorgen für Entspannung.

Der Rekordhalter: Kopenhagen beheimatet mit dem Strøget die erste und nach wie vor längste reine Fußgängerzone Europas. Zwischen Luxusboutiquen, historischen Kirchen und Straßenkünstlern wird einem beim Schlendern garantiert nie langweilig.

Platz 5: Oslo

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In den letzten zehn Jahren hat Oslo sein Programm für „autofreie Lebensqualität“ knallhart durchgezogen. Das Ziel: Emissionen runter, Menschen vor Autos. Parkplätze wurden radikal gestrichen, neue Rad- und Fußwege gebaut. Der Verkehr wurde so stark reduziert, dass die Innenstadt heute weitgehend autofrei ist. Die langfristige Vision, die gesamte Altstadt in eine reine Fußgängerzone zu verwandeln, rückt damit Schritt für Schritt in greifbare Nähe. Ein Vorbild für die ganze Welt.

Wien erobert Platz 11

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Auch Wien mischt in der absoluten Welt-Elite der Fußgänger-Städte mit und sichert sich einen sensationellen 11. Platz. Wer schon einmal über die prächtige Ringstraße flaniert ist, sich in den kleinen Gassen des 1. Bezirks verloren hat oder vom Graben über die Kärntner Straße zum Stephansdom spaziert ist, weiß genau, warum. Hier wird der Stadtspaziergang zum echten Erlebnis – Melange und Sachertorte als Belohnung inklusive.

Die Top 15 der fußgängerfreundlichsten Städte 2026 im Überblick

Seoul, Südkorea Edinburgh,Schottland New York City, USA Kopenhagen, Dänemark Oslo, Norwegen Stockholm, Schweden Paris, Frankreich Singapur, Singapur Helsinki, Finnland Kraków, Polen Wien, Österreich Riga, Lettland Amsterdam, Niederlande Tallinn, Estland Zürich, Schweiz

Schnüren Sie die Sneaker, los geht's.