Die schönsten Geheimtipp-Inseln am Mittelmeer für den Sommerurlaub 2026

Es muss nicht immer Mallorca oder Mykonos sein! HolidayCheck verrät 9 Inseln am Mittelmeer für einen entspannten Urlaub abseits des Trubels.

Das Mittelmeer zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen Europas – doch mit dem Andrang im Sommer gehen vielerorts Ruhe und Ursprünglichkeit verloren. Überfüllte Strände und lebhafte Promenaden prägen in der Hochsaison oft das Bild.

Dabei gibt es sie noch: Inseln, die sich ihren authentischen Charakter bewahrt haben. Abseits der großen Hotspots warten ruhige Buchten, charmante Dörfer und viel Natur – Orte, an denen Entschleunigung ganz selbstverständlich ist. Diese neun Inseln zeigen, wie entspannt ein Mittelmeerurlaub sein kann, wenn man den Blick ein wenig abseits der bekannten Klassiker richtet.

Geheimtipp-Inseln am Mittelmeer

Geheimtipp-Inseln in Griechenland:

Ithaka, Griechenland

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Grün, bergig und fast ein wenig mystisch: Ithaka liegt im Ionischen Meer gegenüber von Kefalonia und gehört zu den ruhigsten bewohnten Inseln Griechenlands. Hier ticken die Uhren langsamer. Kleine Badebuchten, Olivenhaine und verschlafene Dörfer prägen das Bild.

Die Hauptstadt Vathy, malerisch an einem Naturhafen gelegen, ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen. Ob Wandern, Bootsausflüge oder einfach Abschalten – Ithaka ist perfekt für alle, die bewusst zur Ruhe kommen wollen.

Beste Reisezeit: Mai bis Mitte Oktober, besonders angenehm im Juni und September.

Karpathos, Griechenland

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Zwischen Kreta und Rhodos gelegen, verbindet Karpathos ursprüngliche Landschaften mit sanftem Tourismus. Während im Süden schöne Strände und kleine Hotels locken, zeigt sich der Norden wild und ursprünglich.

Besonders beeindruckend ist das Bergdorf Olympos, wo Traditionen bis heute lebendig sind. Ideal für alle, die Aktivurlaub und kulturelle Entdeckungen kombinieren möchten.

Beste Reisezeit: Mai bis Oktober.

Alonnisos, Griechenland

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Alonnisos gehört zu den Nördlichen Sporaden und ist ein Paradies für Naturliebhaber. Die Insel liegt in einem geschützten Meerespark – mit etwas Glück kannst mansogar Delfine beobachten.

Wanderwege, versteckte Buchten und glasklares Wasser machen die Insel zu einem perfekten Rückzugsort. Die meisten Unterkünfte befinden sich im Hafenort Patitiri oder im historischen Chora.

Beste Reisezeit: Mai, Juni und September.

Geheimtipp-Inseln in Italien

Giannutri, Italien

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Gerade einmal drei Kilometer lang und komplett autofrei: Giannutri ist ein Rückzugsort für Naturfans. Die Insel gehört zum toskanischen Archipel und ist Teil eines geschützten Naturparks.

Hier geht es nicht um Luxus, sondern um Ursprünglichkeit: Wanderungen durch duftende Macchia, Schnorcheln im kristallklaren Wasser und Baden in einsamen Buchten stehen im Mittelpunkt. Unterkünfte sind rar, dafür umso persönlicher.

Beste Reisezeit: Mai bis Anfang Juli und September.

La Maddalena, Sardinien

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Vor der Nordküste Sardiniens liegt das Archipel von La Maddalena – ein Traum aus türkisfarbenem Wasser und bizarren Granitfelsen.

Perfekt für Bootsausflüge, Schnorcheln oder Wanderungen. Über eine Brücke erreicht man die Nachbarinsel Caprera, ein unberührtes Naturparadies. Trotz wachsender Beliebtheit bleibt die Atmosphäre entspannt.

Beste Reisezeit: Mai bis Juni und September.

Geheimtipp-Inseln in Kroatien

Lastovo, Kroatien

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Weit draußen in der Adria liegt Lastovo – Teil eines geschützten Archipels mit insgesamt 46 Inseln. Hier erwarten Dich dichte Wälder, kristallklares Wasser und eine wohltuende Abgeschiedenheit.

Die kleinen Orte Pasadur und Zaklopatica bieten einfache, charmante Unterkünfte. Besonders lohnend: Bootsausflüge zu den umliegenden Inseln.

Beste Reisezeit: Juni bis September.

Cres, Kroatien

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Cres ist eine der größten, aber zugleich ruhigsten Inseln Kroatiens. Dichte Wälder im Norden, schroffe Küsten im Süden und charmante Orte wie Valun oder Lubenice machen ihren besonderen Reiz aus.

Die gleichnamige Inselhauptstadt punktet mit einem hübschen Hafen und entspannter Atmosphäre – ideal als Basis für Ausflüge.

Beste Reisezeit: Mai bis September, besonders angenehm im Juni.

Geheimtipp-Inseln in Spanien

Isla de Tabarca, Spanien

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Nur etwa 20 Kilometer vor Alicante liegt die kleine Isla de Tabarca – die einzige bewohnte Insel der Region Valencia.

Historische Mauern, Fischerhäuser und ein ruhiges Inselleben prägen das Bild. Schnorcheln im Meeresschutzgebiet und entspannte Abende in kleinen Lokalen machen den Aufenthalt besonders.

Beste Reisezeit: Mai bis Juni und September.

Geheimtipp-Inseln in Frankreich

Porquerolles, Frankreich

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Die ruhige Schwester der Côte d’Azur. Nur eine halbe Stunde von Hyères entfernt, aber eine Welt für sich: Porquerolles ist autofrei, grün und wunderbar entspannt.

Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß – die Insel lässt sich ideal erkunden. Highlights sind der Leuchtturm, traumhafte Strände wie die Plage Notre-Dame und idyllische Weingüter im Inselinneren.

Beste Reisezeit: Mai bis Juni und September.

Fazit

Diese neun Inseln zeigen, dass das Mittelmeer noch viele ruhige Ecken bereithält. Wer bereit ist, die bekannten Hotspots zu verlassen, wird mit authentischen Erlebnissen, beeindruckender Natur und echtem Inselfeeling belohnt. Perfekt für alle, die ihren Urlaub bewusst entschleunigen wollen.