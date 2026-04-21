Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Europa
Deshalb will diesen Sommer niemand auf DIESE griechische Insel
© Getty Images

Urlaubsplanung

Deshalb will diesen Sommer niemand auf DIESE griechische Insel

21.04.26, 10:20
Teilen

Diesen Sommer könnte es auf der beliebten Insel überraschend ruhig werden, warum viele zögern und warum die Sorge eigentlich unbegründet ist, das lesen Sie hier. 

Griechenland gehört jedes Jahr zu den absoluten Sommer-Favoriten. Sonne, Strand, gutes Essen, was will man mehr? Doch ausgerechnet auf Kreta könnte es diesen Sommer überraschend ruhig werden. Normalerweise zählt Kreta zu den Hotspots schlechthin. Doch aktuell zeigt sich ein anderer Trend: Viele Reisende sind vorsichtiger geworden. Der Grund liegt nicht direkt auf der Insel, sondern weiter entfernt. 

Unsicherheit durch geopolitische Lage

Deshalb will diesen Sommer niemand auf DIESE griechische Insel
© Getty Images

Der Krieg im Nahen Osten sorgt bei vielen Urlauber:innen für Verunsicherung. Auch wenn Kreta geografisch nicht direkt betroffen ist, spielt die allgemeine Lage eine Rolle bei der Urlaubsplanung. Viele Österreicher:innen setzen daher wieder stärker auf:

  • kürzere Anreisen
  • Ziele in direkter Nähe
  • vertraute Destinationen

Lesen Sie auch

Das Mittelmeer bleibt zwar beliebt, aber je weiter weg, desto größer oft das Zögern.

Kreta wirkt plötzlich „zu weit weg“

Deshalb will diesen Sommer niemand auf DIESE griechische Insel
© Getty Images

Im Vergleich zu anderen Destinationen wirkt Kreta für manche aktuell einfach etwas weiter entfernt und "zu nah" an der Konfliktregion im Nahen Osten. Und genau das reicht schon, damit sich viele für Alternativen entscheiden, auch wenn es rational betrachtet gar keinen Grund zur Sorge gibt. 

Ist die Angst berechtigt? Eher nicht. Das Zögern ist aber verständlich. Expert:innen sind sich jedoch einig, dass Griechenland - und damit auch Kreta - weiterhin zu den sicheren Reisezielen im Mittelmeerraum zählt. Die Infrastruktur ist stabil, der Tourismus bestens organisiert und es gibt bisher wirklich keine konkreten Hinweise auf Gefahren für Urlauber:innen. 

 

Kreta könnte diesen Sommer also deutlich entspannter sein als gewohnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen