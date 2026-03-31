Urlaub trotz Krisen: Die sichersten Ziele am Mittelmeer

Die geopolitische Lage im Nahen Osten sorgt bei vielen Österreichern für Verunsicherung bei der Urlaubsplanung. Experten von BILLA Reisen zeigen nun sechs Destinationen auf, die Stabilität und Sicherheit garantieren.

Der Krieg im Nahen Osten wirbelt derzeit die Reisepläne vieler Österreicher:innen kräftig durcheinander. Gewohnte Urlaubsregionen sind teilweise kaum oder gar nicht erreichbar, Fernreisen geraten ins Wanken und auch Flugrouten zu manchen Destinationen werden komplizierter. Gleichzeitig wächst bei vielen Reisenden die Frage: Wo kann man aktuell noch entspannt und sicher Urlaub machen?

„Verlässlichkeit spielt aktuell eine deutlich größere Rolle“, betont Daniela Ebeert, Leitung Kommunikation bei BILLA Reisen, angesichts der dynamischen Lage. Viele Österreicher:innen orientieren sich daher wieder stärker an Destinationen in geografischer Nähe – insbesondere rund um das Mittelmeer, das mit kurzer Anreise, stabilen Rahmenbedingungen und bewährter touristischer Infrastruktur punktet.

Ferien trotz Weltlage? Ja, das geht. Entscheidend ist jedoch eine kluge Planung. Pauschalangebote gewinnen derzeit an Bedeutung, da Flug, Unterkunft und Transfers bereits organisiert sind und Flexpakete zusätzliche Sicherheit bei Umbuchungen oder Stornierungen bieten. Wir zeigen Ihnen, welche sechs Destinationen sich trotz geopolitischer Spannungen besonders lohnen.

Sechs sichere Urlaubsziele am Mittelmeer

Griechenland

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Griechenland zählt weiterhin zu den zentralen Sommerzielen und ist auch im Angebot von BILLA Reisen vertreten. Inseln wie Kreta, Rhodos oder Kos bieten lange, stabile Badesaisonen bis in den Herbst hinein sowie eine große Auswahl an Stränden – von weitläufigen Sandstränden wie Elafonissi auf Kreta bis hin zu windgeschützten Buchten. Typisch für Griechenland sind zudem große Resortanlagen mit direkter Strandlage und All-inclusive-Angeboten, die besonders bei Familien gefragt sind, da sie den gesamten Aufenthalt an einem Ort bündeln und dadurch den organisatorischen Aufwand reduzieren.

Spanien

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Auch Spanien bleibt eine besonders verlässliche Option. Neben Klassikern wie Mallorca erfreut sich auch die Festland-Destination Costa del Sol rund um Málaga und Marbella großer Beliebtheit, wo sich Badeurlaub und Städtetrips kombinieren lassen. Während Mallorca vor allem für seine Mischung aus Strand, Gastronomie und kurzen Wegen bekannt ist, bieten die Kanaren – etwa Teneriffa oder Gran Canaria – ganzjährig stabile Temperaturen und unterschiedliche Landschaften von Vulkanregionen bis hin zu weitläufigen Dünen wie in Maspalomas.

Italien

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Italien hebt sich vor allem durch seine Verbindung aus Badeurlaub und Kulinarik ab. Regionen wie Apulien oder die Adriaküste ermöglichen es, Strandtage direkt mit Restaurantbesuchen, lokalen Märkten und historischen Altstädten zu kombinieren. Typisch sind Orte, in denen sich das Leben zwischen Strandpromenade, Cafés und kleinen Gassen abspielt – etwa in Bari oder entlang der Adriaküste –, wodurch sich auch ohne große Planung abwechslungsreiche Urlaubstage ergeben.

Kroatien

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Kroatien bietet eine der abwechslungsreichsten Küsten Europas mit über tausend Inseln und einer Vielzahl an gut erreichbaren Buchten. Besonders Regionen wie Dalmatien eignen sich für Inselhopping – etwa zwischen Hvar, Brač und Korčula. Ein wachsender Trend sind Segeltörns entlang der Küste, die auch im Angebot von BILLA Reisen eine Rolle spielen. Dabei wird der Urlaub nicht an einem Ort verbracht, sondern als Route gestaltet – mit täglichen Stopps in unterschiedlichen Häfen, Badebuchten und kleinen Küstenorten. Zur Wahl stehen große Motorjachten genauso wie ein Katamaran-Erlebnis.

Korsika

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Korsika unterscheidet sich deutlich von klassischen Mittelmeer-Destinationen durch seine landschaftliche Vielfalt auf engem Raum. Innerhalb kurzer Distanzen treffen dort alpine Berglandschaften auf naturbelassene Strände – etwa rund um Porto-Vecchio oder entlang der Westküste. Ein besonderes Merkmal ist die vergleichsweise geringe touristische Verdichtung: Viele Strände sind nur zu Fuß oder über kleine Straßen erreichbar, was die Insel deutlich ruhiger wirken lässt als klassische Mittelmeer-Destinationen. Gleichzeitig bleibt Korsika durch Direktflüge gut angebunden.

Tunesien

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Tunesien gewinnt aktuell vor allem als kontrastreiche Alternative außerhalb Europas an Bedeutung – bei gleichzeitig kurzer Flugdistanz und guter Erreichbarkeit. Regionen wie Djerba oder das Festland rund um Hammamet verbinden klassische Badeurlaube mit Eindrücken, die über das typische Mittelmeer-Erlebnis hinausgehen – etwa durch Märkte, historische Altstädte oder Ausflüge ins Landesinnere. Besonders reizvoll ist die Möglichkeit, Strandtage mit Erlebnissen wie Wüstentouren oder Besuchen traditioneller Medinas zu kombinieren. Dadurch entsteht ein Urlaub, der sich deutlich von klassischen europäischen Destinationen abhebt, ohne auf eine unkomplizierte Anreise verzichten zu müssen.