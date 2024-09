Heidi Klum: Busen-Show zu Toms Geburtstag

"Hans und Franz" hüpfen bei Toms Geburtstagskonzert fast aus dem Körbchen

Sie ist mit Abstand das bekannteste Nakedei: Heidi Klum (51) gibt ihren Fans immer wieder gerne tiefe Einblicke. "Hans und Franz" - so nennt sie ihre beiden Brüste, sind mittlerweile schon fast genau so berühmt, wie das Model selbst. Immer wieder hält Klum die beiden freiwillig in die Kamera. Auch am Geburtstag ihres Mannes Tom Kaulitz (35) macht die hübsche Entertainerin keine Ausnahme.

Mehr lesen:

Hat Heidi nachgeholfen?

In ihren neuesten Storys zeigt sich Heidi in einem hautengen Glitzer-Zweiteiler. Minirock und Korsage zeigen wieder einmal fast alles. Heidis Busen droht beim Springen raus zu hüpfen - und wieder kommt das Gerücht auf, dass sie etwas machen hat lassen. Seit einer Weile wirkt ihr Busen deutlich praller.

Heidi selbst hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert.