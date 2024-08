Urlaubs-Schnappschuss: Heidi zeigt sich völlig Hüllenlos

Heidi Klum überrascht abermals mit ihren Urlaubsfotos.

Heidi Klum macht derzeit mit ihrem Ehemann Tim Urlaub in der Sonne und lässt ihre Fans per Instagram teilhaben. Ob am weißen Sandstrand, im glasklaren Meer oder im Hotelbett, eins haben alle Bilder gemeinsam: Viel an hat das deutsche Model nicht.

Und bei den neusten Schnappschüssen lässt Heidi vollends alle Hüllen fallen: Die 51-Jährige sitzt am Pool und hält ihr Gesicht in die Sonne. Stoff suchen ihre Follower vergeblich, das einzige Schmuckstück, das ihren Körper ziert, ist eine Bauchkette.

Ihren Followern gefällt. Sie kommentieren "The most beautiful natural beauty in the world!" (Die hübscheste natürliche Schönheit der Welt), "Beautiful" (Wunderschön) oder "Heidi is a goddess" (Heidi ist eine Göttin).