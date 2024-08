Heidi Klum und ihr Tom erhalten irres Sex-Angebot

Die Klums sind ja wahrlich nicht schüchtern, aber so ein Angebot haben sie wohl auch noch nicht erhalten.

Im Liebesurlaub tollen Heidi Klum (51) und ihr Tom (34) ganz verliebt. Und sie erhalten ein irres Angebot.

Schlüpfrig am Strand

Mitten am Strand wird Tom angesprochen. Was dann passiert, erzählt er in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Jugendfrei ist es nicht: "Wir waren an einem windigen Tag an einem riesigen Strand. Da waren vielleicht 20 Leute – weit verteilt auf vielen Metern. Heidi und ich beobachteten einen Typen, der so komische Übungen machte. Es war ein Mix aus Taekwondo oder Jiu-Jitsu. So eine Art Kampfsport-Tanz.“

© heidiklum/Instagram

Heidi und Tom am Strand.

Dreier-Einladung

Nach den Übungen kam der Sex-Tanz am Strand von dem Unbekannten - und er wollte was von Tom: "„Der wollte uns für einen Dreier einladen“, verrät Tom. Der Mann habe von ihm und Heidi wissen wollen, ob sie ein „Swinger-Pärchen“ seien und Spaß haben möchten. Die beiden lehnten dann aber doch dankend ab, erzählte Tom.