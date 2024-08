Einzige Queen-Tochter "Princess Royal" feiert 74. Geburtstag

Die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, feiert ihren 74. Geburtstag.

Der Buckingham-Palast postete zu dem Anlass auf X mehrere Fotos der Princess Royal, wie ihr offizieller Titel heißt - unter anderem mit ihrem Bruder, König Charles III. (75). Dazu hieß es: "Wünschen der Princess Royal alles Gute zum Geburtstag heute!" Sie werde den Tag im privaten Kreis verbringen, sagte eine Palastsprecherin.

Pferdeliebhaberin

Wie ihre Mutter gilt Anne als große Pferdeliebhaberin. In der Disziplin Vielseitigkeitsreiten nahm sie 1976 sogar an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Als Präsidentin der British Olympic Association und Mitglied des Olympischen Komitees war sie auch bei den diesjährigen Spielen in Paris zu sehen.

Auch in Sachen Pflichtbewusstsein hat Anne einiges mit ihrer Mutter gemeinsam. Sie gilt als äußerst fleißig. Ihre Bedeutung innerhalb der Royal Family nahm vor allem in den vergangenen fünf deutlich Jahren zu. Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys (39) und Herzogin Meghans (43) aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew (64), der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal in Verruf geriet.

Wishing The Princess Royal a very Happy Birthday today! ???? pic.twitter.com/5S85cViZ7k — The Royal Family (@RoyalFamily) August 15, 2024

Dinner für die Mitarbeiter

Kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht ein Unternehmen besucht, ein Dinner für die Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation gibt oder einen neuen Sportplatz eröffnet. "Ich denke, die Leute haben gemerkt, dass sie das Mitglied der Royal Family ist, das am härtesten arbeitet mit der Menge an Verpflichtungen, die sie wahrnimmt", sagt der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London.

Dass Anne mit 74 daran denken könnte, einen Gang runterzuschalten, kann er sich nicht vorstellen. "Ich glaube nicht, dass sie vorhat, kürzerzutreten", sagt Prescott. Auch mit diesem Wesenszug erinnert Anne an ihre Mutter.