Trauer um Richard Lugner (†91): Jetzt meldet sich Tochter Jacky zu Wort

Im Kondolenzbuch in der Lugner City findet man auch rührende Zeilen von Lugners Tochter Jacqueline

Das Kondolenzbuch in der Lugner City hat schon Hunderte Österreicher bewegt, Abschiedszeilen an den beliebtesten Baumeister des Landes zu schreiben. Richard Lugner (†91), der am Montagmorgen friedlich in seiner Villa in Wien Döbling einschlief, hätte sich sicherlich sehr gefreut, über all die lieben Worte. Vor allem aber über die seiner Tochter Jacqueline (30).

Jacqueline: "Lieber Papi..."

Die Chefin des Lugner Kinos schrieb ein paar Zeilen an ihren verstorbenen Vater: "Lieber Papi, ich bin zutiefst dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben", liest man hier. Sie sei außerdem dankbar, seine Tochter zu sein.

Ganz Österreich trauert

Neben dem Kondolenzbuch in der Lugner City, wird es auch ein digitales geben, damit jeder, der es nicht zum Begräbnis schafft, einen Eintrag machen kann. Den letzten Weg wird Richard Lugner am 31. August bestreiten. Gegen 9 Uhr wird Dompfarrer Toni Faber ein öffentliches Requiem im Stephansdom halten. Dazu sei jeder eingeladen. Im Anschluss werde dann die Familie im engsten Kreise zusammenkommen und ihn beerdigen. Seine letzte Ruhe findet "Mörtel" am Friedhof Grinzing.

Promis begleiten ihn auf letzter Reise

Erwartet werden auch prominente Wegbegleiter, wie Star-Astrologin Gerda Rogers, Nationalratsabgeordneter Norbert Hofer, Lugners "Streichelzoo", Heribert Kaspar, sowie Artur und Kristina Worseg.