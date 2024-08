Nach Richard Lugners Tod: SO tröstet sich Tochter Jacqueline

Ausflug an den See mit Mama Christina, Ehemann Leo und Oma Martha

Montagmorgen schlief Richard Lugner friedlich für immer ein. Seine Hinterbliebenen haben seither vor Trauer kaum ein Auge zugetan. Heute (15. August) können seine engsten Vertrauten es noch immer nicht glauben. Vor allem Jacqueline und Simone Lugner schweigen bislang. Sie sind nicht bereit für ein Gespräch mit den Medien. Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner ist dafür umso gesprächiger und verrät jetzt im Gespräch mit oe24, wie es ihrer Tochter geht.

Familienausflug an den See

"Mausi" ist gerade mit Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo Lugner auf dem Weg zu ihrer Mama, als oe24 sie erreicht. "Wir verbringen den Tag am See. Weiter weg können wir ja zurzeit nicht, da wir die Beerdigung planen müssen." Darauf angesprochen, wie es ihnen geht, sagt sie: "Im einen Moment erzählen wir uns lustige Geschichten über Richard, im anderen weinen wir. Ich war gestern richtig paralysiert. Es wird noch eine Zeit lang dauern."





Letzte Ruhe in Grinzing

Das Begräbnis findet am 31. August im engsten Kreise der Familie statt. Um 9 Uhr gibt es jedoch eine Messe im Wiener Stephansdom, bei dem auch alle willkommen sind. Danach soll es in die Kaasgrabenkirche zu einem weiteren Trauerfest gehen. Seine letzte Ruhe findet Richard Lugner in seiner Gruft auf dem Grinzinger Friedhof.