ServusTV-Chef Ferdinand Wegscheider nimmt sich Auszeit

ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider nimmt sich aus persönlichen Gründen eine Auszeit. Er wird in nächster Zeit nicht für seinen Sender operativ tätig sein. Wie lange diese dauern wird, ist nicht bekannt.

Seinen Posten übernimmt in dieser Zeit ServusTV-Programmdirektor Goetz Hoefer, teilte der Salzburger Privatsender den "Salzburger Nachrichten" mit. Hoefer vertrete ihn bis zur Rückkehr als Senderchef "in allen Belangen", so ServusTV.

Wegscheider kündigte bereits in der jüngsten Ausgabe von "Der Wegscheider" an, ein paar Wochen Auszeit zu nehmen, um "neue Kraft zu tanken".