Richard Lugners Begräbnis: oe24 kennt das geheime Datum!

Beerdigung noch vor Lieferung seines Grabsteins

Sein Grabstein wird erst im September geliefert, doch die Trauerfeierlichkeiten finden bereits früher statt. Gegenüber oe24 verriet Richard Lugners Witwe jetzt wann dem Baumeister die letzte Ehre erwiesen wird.

Alle Details zum Begräbnis

Bis heute schwieg die Familie zum genauen Fahrplan, doch oe24 weiß: Am 31. August wird "Mörtel" seine letzte Reise antreten. Beerdigt wird der beliebte Society-Löwe auf dem Grinzinger Friedhof. Der Plan ist, ein großes Requiem im Stephansdom für die Öffentlichkeit und Medien abzuhalten. Danach soll Lugners Sarg in einer Limousine im Trauerzug über die Ringstraße ziehen. In der Kaasgrabenkirche ist ebenfalls eine Trauermesse angesetzt. Dompfarrer Toni Faber wird diese übernehmen.





Gruft ist noch nicht fertig

Richard Lugner bestellte erst kürzlich seinen Grabstein. Seine Gruft befindet sich noch im Rohbau. Bis zum 31. August wird man wohl so viel wie möglich fertigstellen. Lugner verstarb am 12. August gegen 4 Uhr in der Früh. Er schlief friedlich ein, wie seine Familie berichtete. Am Tag der Beerdigung werden Tausende von ihrem Idol Abschied nehmen. Eine genaue Gästeliste für die intimen Feierlichkeiten nach der offiziellen Zeremonie ist aber noch nicht bekannt.

Ganz Österreich trauert um Richard Lugner

Die Schock-Nachricht über das Ableben des Society-Lieblings schlug große Wellen. Von seinen Ex-Frauen, bis hin zum Bundespräsidenten. Alle nahmen via Social Media oder Aussendung Abschied.