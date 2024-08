Der Geschäftsmann änderte erst vor Wochen sein Testament.

Richard Lugner wird viel hinterlassen - sein Vermächtnis sind privat seine vier Kinder - Jacqueline (30), Nadin (39) Alexander (58) und Andreas (55) - und seine (Ex-) Ehefrauen, die ihm noch immer freundschaftlich verbunden waren. Beruflich ist es seine Lugner City und Opernball-Aktionen.

Aufteilung für Lugner-Clan

Besitz belastet, sagt ein Sprichwort und so kann es auch im Fall des Lugner-Clans gedeutet werden. Denn nun, nach dem Tod des Unternehmers, geht es darum, sein Vermächtnis weiterzuführen und es geht um viel Geld.

Verhältnis der Kinder

Wie aus dem Lugner-Umfeld zu hören ist und die Bild berichtet, ist das Verhältnis der Kinder untereinander nicht vertrauensvoll. Es soll viel Misstrauen geben. Wird ein Erbstreit entbrennen? Die heikelsten Punkte: Wer bekommt wieviel aus den Stiftungen? Wie ist das mit den Immobilien, nicht zuletzt mit seinem Döblinger Villen-Heim... Selbst wenn alles gut geregelt ist, können die Erben ein Testament anfechten.

Simone ist abgesichert

Welche Rolle spielt Simone? Sie soll jedenfalls eine Witwen-Pension in beachtlicher Höhe (rund 5.000 im Monat) erhalten. Alles weitere hatte Richie geregelt, wie es heißt.

Testament geändert

Denn Lugner hat im Juli, kurz vor seiner Herz-OP, sein Testament stark überarbeitet. Der Grund: Seine Ehe mit Simone. Sie wollte er abgesichert wissen und hatte für sie die Leitung der Lugner City vorgesehen. "Wenn was mit mir ist", so Lugner am Rande seiner Hochzeit im Juni. Denn: "Jacky ist mit dem Kino so beschäftigt".

Mehr als 100 Millionen Euro

"Ich habe vier Kinder und eine Frau, die meine Erben sind", erklärte Lugner gegenüber oe24. Auch sein Sohn Andreas, mit dem er zuletzt gebrochen war, sei nicht enterbt worden. Das deutsche "Vermögen-Magazin" schätzte Richard Lugners Besitztümer zuletzt auf rund 80 Millionen Euro. Laut Insidern dürfte es aber deutlich mehr sein, die Bild schätzt gar 250 Millionen.

Vermögenswerte

Das Wirtschaftsmagazin "trend" gab Lugners Vermögen zuletzt mit 135 Millionen Euro an. Lugner selbst hatte angegeben, dass sein Vermögen sich wie folgt zusammensetze:

Lugner City (80 Millionen Euro )

(80 Millionen Euro ) Immobilien (14,5 Millionen Euro)

(14,5 Millionen Euro) Lugner Garagen (24,3 Millionen Euro)

Darlehen an Firmen (13,6 Millionen Euro).

So ist das mit seinen Schulden

Dem gegenüber würden aber rund 40 Millionen Euro Schulden stehen.

Was auch immer passieren mag, es ist zu hoffen, dass alles im Sinne des Geschäftsmannes abläuft. Zu Lebzeiten hat er immer betont, alles wasserdicht regeln zu wollen für den Fall der Fälle...