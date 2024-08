Der Baulöwe hat seine Angelegenheiten klar geregelt.

Es war im April, als Richard Lugner und seine Simone aus Las Vegas immer wieder mit sonnige Grüßen überraschten.

Die Gerüchteküche brodelte, gleich war von einer möglichen Blitz-Hochzeit in der US-Stadt der Spieler und Heiratswütigen die Rede. Doch das war nicht der Grund für den Besuch. "Mörtel" wollte seiner damaligen seiner Verlobten seine uneheliche Tochter Nadin Jeannine Cutter (39) vorstellen (oe24 berichtete damals).

Lange Zeit wusste niemand, dass der Baumeister neben Jacqueline (30), Alexander (58) und Andreas (55) noch ein weiteres Kind hat.

Richard Lugner habe in ihrer Kindheit nicht allzu viel Zeit mit seiner Tochter verbracht. Er habe sie dreimal gesehen, dann sei sie mit ihrer Mutter Sonja Jeannine, einer ehemaligen Schauspielerin, nach Hawaii übersiedelt. Ein paar Mal besuchte der Baulöwe Nadin später, denn sie erfuhr erst mit 21 Jahren, wer ihr richtiger Vater ist. Auch die Halbgeschwister Jacqueline und Alexander haben sie kennengelernt. Nadin ist mittlerweile als Richterin tätig und lebt in Nevada.

Auch sie wird erben

Wenn auch der Kontakt allein durch die vielen Kilometer zwischen Amerika und Österreich nicht so innig war, Lugner sah Nadin als gleichwertiges Kind an. "Ich habe vier Kinder und eine Frau, die meine Erben sind", erklärte Lugner oe24 am Rande seiner Hochzeit im Juni.