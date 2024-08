Richard Lugners Erbe: Das bekommen seine Hinterbliebenen

Der Baumeister hat zu Lebzeiten alles gut geregelt.

Baumeister Richard Lugner (91) ist tot. Er verstarb am frühen Montagmorgen in seiner Villa in Döbling.

Das sagt "Mausi" Lugner

Wie Ex-Frau Christina Lugner, zu der er auch nach der Trennung noch ein gutes Verhältnis hatte, im oe24-Gespräch sagte, soll er friedlich "entschlafen" sein. Reanimationsversuche zeigten keine Wirkung mehr.

Simone ist gut versorgt

Doch, wie geht es nun weiter mit der Lugner City und seinem Privatvermögen? Seine sechste Frau Simone musste im Vorfeld einen Ehevertrag unterschreiben. Zum Inhalt zeigte sie sich oe24 gegenüber aber eher zugeknöpft. "Sagen wir so - ich bin gut versorgt. Aber das war ich auch schon vorher, nur jetzt bin ich halt nicht alleine", erklärt die neue Frau Lugner.

So war das mit Ex-Frau Cathy

Aus der Vergangenheit weiß man, dass Mörtels Eheverträge im Normalfall für die ersten zwei Jahre gelten. Wenn man sich zurückerinnert - Ex-Frau Cathy reichte nur zwei Wochen nach Ablauf des Vertrags die Scheidung ein. Aus Lugners Umfeld ist zu vernehmen, dass auch Simones Vertrag für zwei Jahre gelten soll. Im Falle einer Trennung danach, soll sie angeblich eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung bekommen, damit sie versorgt ist. Ex-Frau Cathy bekam für sich und ihre Familie damals sogar ein Einfamilienhaus.

Wenn was mit ihm ist

Aus dem neuen Bündnis sollte nicht nur Liebe entwachsen, sondern auch eine Geschäftsbeziehung. Simone soll einmal die Lugner City übernehmen, "wenn was mit ihm ist", sagte Lugner am Rande seiner Hochzeit im Juni. Denn: "Jacky ist mit dem Kino so beschäftigt". Natürlich werden auch weitere Menschen, wie Christina und seine Söhne nicht leer ausgehen. Dafür wurde bereits vor Jahren mit einer Privatstiftung gesorgt.