Richard Lugner ist am 12.8. in seiner Villa verstorben.

Ganz Österreich in Trauer: Richard Lugner, der umtriebige, schillernde Baumeister verstarb mit 91 Jahren in seiner Villa im Wiener Nobelbezirk Döbling.

Erst im Juni heiratete der Unternehmer ein weiteres Mal und so hinterlässt seine Ehefrau Simone, sowie seine Töchter Jacqueline und Nadine und die Söhne Alexander und Andreas.

Mit Christina war Lugner von 1991 bis 2007 verheiratet. Sie war sein Ur-Tierchen und ihm bis zuletzt freundschaftlich verbunden.

Große Pläne

Lugner hatte noch große Pläne, unter anderem der kirchliche Segen mit seiner Simone im Oktober und eine große Feier für das "Lugner City"-Jubliäum.

Sein Tod kommt überraschend, obwohl er zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Nach einem Sturz vor ein paar Tagen musste Lugner im Krankenhaus behandelt werden. Noch am vergangenen Wochenende gab Simone Entwarnung, es würde ihm schon besser gehen meinte sie gegenüber oe24.at.

Reanimation erfolglos

Doch dann heute die Schocknachricht: Richard Lugner ist nicht mehr. Er starb am Morgen des 12.8. in seiner Villa in Döbling. Sein Arzt und Freund Artur Worseg wurde von der Familie noch in die Wiener Villa gerufen. Doch leider konnte niemand mehr etwas für ihn tun. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Das sagt Christina Lugner zum Tod ihres Ex-Mannes

Christina Lugner sagt im Gespräch mit oe24.TV unter Tränen: "Ich bin am Boden zerstört, ich bin einfach nur fertig." Und weiter: "Danke, lieber Richard, dass du bei uns warst!" Noch am Tag vor seinem Ableben soll er Christina genaue Anweisungen gegeben haben. Traurig sagt sie: "Es wird nie mehr jemanden geben, der so mit mir spricht, mit dem ich mich so unterhalten kann."