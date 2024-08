Richard Lugner ist tot: Villa abgeriegelt, nur Familie darf durch

Derzeit wird der Bereich vor der Lugner-Villa von der Polizei abgeriegelt.

Richard Lugner starb mit 91 Jahren. Zuletzt musste er nach einem Sturz in einem Wiener Krankenhaus behandelt werden.

Das ist passiert

Informationen zufolge soll es einen Notfalleinsatz in seiner Villa in Döbling gegeben haben, am frühen Montag, 12.8. Nach neuestem Stand soll er dort gestorben sein, in seinem Heim, das er viele Jahrzehnte lang bewohnte. Es soll noch eine Reanimation stattgefunden haben, doch die blieb leider erfolglos.

Seine Villa ist abgesperrt

Keiner darf durch: Derzeit ist der Bereich vor seiner Villa großräumig von der Polizei abgeriegelt worden. Nur die Familie von Richard Lugner wird durchgelassen, wie Fotos und die Berichterstattung von oe24.TV zeigen. Gegen 10:30 traf Lugners Schwiegermutter, die Mama von Simone, vor der Villa ein, musste sich kurz ausweisen, bevor sie durchgelassen wurde.

Mit Christina war Lugner von 1991 bis 2007 verheiratet. Sie war sein Ur-Tierchen und ihm bis zuletzt freundschaftlich verbunden.

Ein Original

Richard Lugner war für seine Lugner City im 15. Bezirk bekannt, für seine Opernball-Auftritte mit internationalen Stars und seine politischen Ambitionen: Er kandidierte als Bundespräsident vor einigen Jahren.