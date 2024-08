Richard Lugner: "Wenns mich nimmer gibt, dann..." - Das wird aus seiner Lugner City

Richard Lugner hatte zu Lebzeiten schon genaue Vorstellungen, was nach seinem Tod passieren soll.

Am 12.8. ist Richard Lugner in seiner Döblinger Villa verstorben. Der Baumeister, der auch mit seinen Opernball-Aktionen und politischen Ambitionen unterhielt, wurde 91 Jahre alt. Zuletzt hatte er immer wieder gesundheitliche Probleme.

Mehr zu Richard Lugner

So geht es weiter

Rund um seine Hochzeit im Juni hat sich Richard Lugner auch Gedanken gemacht um die Zukunft, wie er damals im oe24.TV-Interview deutlich machte: "Simone und ich, wir passen privat wie professionell gut zusammen! Simone ist eine Powerfrau!", so Lugner.

Wenn etwas mit ihm ist

Weil das perfekt sei, werde er ihr auch, "wenn was mit ihm ist", die Lugner City anvertrauen. Denn: "Jacky ist mit dem Kino so beschäftigt". So würde für Simone die Leitung seiner City gut passen.

Mit Christina war Lugner von 1991 bis 2007 verheiratet. Sie war sein Ur-Tierchen und ihm bis zuletzt freundschaftlich verbunden.

Anfang August trat Simone in der Lugner City ihren Dienst an.