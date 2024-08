Richard Lugner: Vom Baumeister zum Society-Löwen

Richard Lugner ist tot. Wie der Sohn eines Rechtsanwalts zuerst zum Bau-Tycoon und dann zum Society-Löwen avancierte.

Große Trauer um Richard Lugner, der heute im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling verstorben ist. Er hinterlässt ein beachtliches Lebenswerk und eine große Lücke in der heimischen Gesellschaft.

Mit Christina war Lugner von 1991 bis 2007 verheiratet. Sie war sein Ur-Tierchen und ihm bis zuletzt freundschaftlich verbunden.

Baumeister der Nation

Lugner wurde am 11. Oktober 1932 als Sohn des Rechtsanwaltes Richard Lugner senior in Wien geboren. Nach der Matura absolvierte der damals noch als schüchtern geltende Lugner ein paar Jahre bei einer Baufirma, bis er 1962 die Baumeisterkonzession erhielt und sein erstes Unternehmen mit zwei Arbeitern und zwei Angestellten gründete. Er spezialisierte sich auf Renovierung von Altbauten und die Errichtung von Tankstellen und Service-Stationen - und avancierte zum größten, gewerblichen Bauunternehmer in Wien.

Chef des Einkaufszentrums "Lugner City"

Es blieb nicht das einzige Unternehmen, das Lugner zum Erfolg führte Im September 1990 eröffnete er - mit Stargast Dagmar Koller - das Einkaufszentrum "Lugner City". Ab 1997 zog er sich aus dem operativen Baugeschäft zurück unter übergab das Unternehmen seinen Söhnen Andreas und Alexander aus erster Ehe. Bis zuletzt kam er täglich ins Büro in die Wiener Lugner City - das Zepter übergab er aber seiner neuen Ehefrau Simone. Für die Lugner Kino City ist Tochter Jacqueline mittlerweile zuständig.

Liebesleben: Sechs Ehefrauen, vier Kinder

Auch privat war Lugner stets umtriebig und ein Liebhaber schöner Frauen. Insgesamt heiratete er sechs Mal: 1961 seine Jugendliebe Christine Gmeiner, mit der er seine zwei Söhne bekam. Nach 17 Jahren trennte sich das Ehepaar, blieb aber stets freundschaftlich verbunden. 1979 heirate er ein zweites Mal - vier Jahre Später war er schon wieder geschieden. Dann folgte Ehefrau Nummer 3, Susanne Dietrich, die nach einer Schönheitsoperation ins Koma fiel und starb. Aus einer außerehelichen Beziehung mit Sonja Jeannine hat Lugner eine Tochter

Lugner wird mit "Mausi" zum Society-Löwen

Die wohl bekannteste Ehefrau folgte 1993: Christina "Mausi" Lugner bekam er die gemeinsame Tochter Jacqueline. Die Ehe hielt bis August 2007 - danach suchte sich Lugner Unterhaltung in seinem berühmten Streichelzoo mit Käfer, Bambi oder Katzi.

Während der Ehe mit "Mausi" Lugner begannen auch seine Auftritte am Wiener Opernball, für die der dann schon als "Mörtel" berühmte Baumeister über die Grenzen des Landes hinaus bekannt wurde. Auch, weil er stets schillernde Stargäste an seiner Seite begrüßte. Alles begann 1992 mit Harry Belafonte - es folgten u. a. Sophia Loren, Ivana Trump oder Grace Jones. Sein letzter Opernballgast war heuer Priscilla Presley. "Ein Traum ging in Erfüllung", schwärmte Lugner über sie.

"Schlimmster Fehler meines Lebens"

Am 13. September 2014 folgte dann, wie Mörtel sagte, sein "schlimmster Fehler". Die Heirat der um 57 Jahre jüngeren Cathy "Spatzi" Schmitz. Gerade einmal zwei Jahre später wurden die beiden wieder geschieden. Zuletzt fand er in Simone "Bienchen" Reinländer eine treue Gefährtin. Am 1. Juni diesen Jahres heirateten sie im Wiener Rathaus. Im Herbst wollte das Paar auch den kirchlichen Segen im Wiener Stephansdom erhalten - dazu kam es jetzt leider nicht mehr.