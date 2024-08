Richard Lugner ist tot (91)

Richard Lugner wurde zuletzt nach einem Sturz medizinisch behandelt.

Richard Lugner, Österreichs beliebtester Baummeister ist tot!

Er starb mit 91 Jahren. Zuletzt musste er nach einem Sturz in einem Wiener Krankenhaus behandelt werden. Jedoch soll es einen Notfalleinsatz in seiner Villa in Döbling gegeben haben, am frühen Montag, 12.8.

Nähere Umstände zu seinem Ableben sind noch nicht bekannt.

Simone und Richard Lugner © privat ×

Privatleben

Richard Lugner hinterlässt seine Ehefrau Simone, die er erst im Juni heiratete, sowie seine Tochter Jacqueline und weitere Kinder.