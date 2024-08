× Mausi Lugner: Jetzt spricht ihr Ex-Millionär

Eigentlich wollten Ernst Prost und Christina Lugner keine weiteren Kommentare zu ihrer Trennung machen. Doch jetzt spricht er auf einmal Klartext

Vor wenigen Tagen schlug die Meldung vom Liebes-Aus zwischen Mausi Lugner und Ernst Prost ein wie eine Bombe. "Ernst und ich haben uns getrennt, bleiben in Freundschaft verbunden. Es gibt kein weiteres Statement von uns", schrieb Mausi am Freitag an oe24.

Mausi Lugner strahlt an der Seite ihres Freundes Ernst Prost. © Andreas Tischler

Nur einen Tag später bricht Öl-Millionär Prost aber bereits sein Schweigen. "Aus die Maus, ja leider! Große Gefühle und Leidenschaft genügen nicht, um eine Beziehung aufrecht zu halten. Es muss auch zusammenpassen“, berichtet Mausis Ex der "Bild"-Zeitung. Und er spricht auch über die Gründe der Trennung. "Allzu große Unterschiede, zum Beispiel bei Politik, Arbeit und Geld, können nicht nur nerven, das sind die größten Beziehungskiller. Und das ist ganz natürlich, wenn die erste Verzücktheit, der Liebessturm, nachlässt und der Alltag einzieht.“

Es waren vor allem die zu unterschiedlichen Lebensmodelle, die es für das Paar schwierig machte. "Entweder man verunstaltet sich oder der Partner verbiegt sich. Aber das kann nicht Sinn und Zweck sein in einer Beziehung", meint Prost.

© zVg ×

Unterschiedliche Einstellungen

Vor allem sein Dasein alleine auf seiner Alm passte nicht mit Mausis Lebensstil zusammen. "Wenn ich Christine und mich beschreiben würde, dann ist die Christine ein Delfin, ein äußerst bemerkenswertes, kluges Tier, auch lieb und nett. Und ich bin mehr der Adler, auch lieb und nett, aber zusammenpassen tut es halt nicht. Ich als Steinadler hab mein Adlerquartier von mindestens 100 Quadratkilometern für mich allein und sehr viel Zeit für Ruhe, Freiheit, Selbstbestimmtheit und für mein Alleinsein.“

© Fuhrich ×

Dass beide in Freundschaft verbunden bleiben wollen, bestätigt Prost. "Sie ist ein absolut liebenswürdiger Mensch, immer lustig, umtriebig, immer was los. Das ist schon auch herrlich. Und da hat sie mich auch oft inspiriert", streut er seiner Ex Rosen und wird gleichzeitig etwas wehmütig. "Es ist schade und auch traurig. Zwei Menschen, die sich kennenlernen und lieben, und die dann feststellen, dass die Gefühle da sind, aber halt einfach nicht zusammenpassen.“

Ernst Prost und Christina Lugner © Privat ×

Christina Lugner selbst will sich auf Nachfrage von oe24 weiterhin nicht zur Trennung äußern.