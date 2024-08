Austro-Society trauert um Richard Lugner

Auch in der heimischen Society sitzt der Schock tief. Promis trauern um einen lieben Freund und schillernden Stern am Society-Himmel:

Marika Lichter:

Marika Lichter (Musical-Star): Ich würde mir ein 2:1 für Österreich wünschen. © Getty ×

Wir haben uns über 50 Jahre lang gekannt. Es tut mir sehr leid um Richard. Ich habe ihn immer respektiert und geschätzt. Alleine was er für den Opernball und damit für sein Unternehmen getan hat war immer sehr geschickt. Und Richard hatte viel Spaß bis ins hohe Alter hinein.

Christian & Ekaterina Mucha:

Christian Mucha (Verleger): 3:1 für Österreich. Und auf der Promenade des Anglais hängt eine rot-weiß-rote Flagge auf unserer Terrasse. © Getty ×

Ein unverzichtbares Original. Eine legendäre nestroysche Figur im feinsten Sinne des Wortes ist von uns gegangen. Ekaterina und ich sind sehr traurig, er wird uns allen fehlen.

Beatrice und Heimo Turin:

Beatrice und Heimo Turin © Andreas Tischler ×

Ich kannte Richard seit 30 Jahren und wir haben viel gemeinsam erlebt. Unser Highlight war als Bea und ich bei ihm in der Loge am Opernball sein durfte. Er hatte bis zum Schluss ein schönes Leben und es war ihm wichtig, dass er Jacqueline noch zum Traualter führen konnte. Unser aufrichtiges Beileid an seine Familie. Er wird uns allen fehlen.

Birgit Sarata:



© TZOe Artner ×

Wir haben uns über 40 Jahre lang gekannt. Er wird mir und auch der Gesellschaft sehr fehlen.

Ernst Minar:

Ich bin tief schockiert. Österreich verliert eine große und schillernde Persönlichkeit.

Heribert Kasper:

Richard Lugner mit Iva Schell und Heribert Kasper © zVg ×

Es ist der größte Schock für mich seit Langem. Ich in meinem ganzen Umfeld niemand so gerne gehabt wie ihn. Richard war eine Ausnahmepersönlichkeit. So einen Menschen wird es in Österreich nicht mehr geben. Er hatte so eine wahnsinnige Lebensfreude. Ich bin froh, dass er Jacquelines Hochzeit noch erleben konnte. Mein Beileid geht an seine gesamte Familie.