Richard Lugner versuchte sich auch politisch

In Erinnerung bleiben wird Richard Lugner wohl vor allem als Society-Löwe und Baumeister. Doch der heute 91-jährig verstorbene Unternehmer versuchte sich im höheren Alter auch als Politiker.

Gleich zwei Mal kandidierte Lugner um das Amt des Bundespräsidenten und das zumindest einmal durchaus mit einem Achtungserfolg. Eine Parteigründung war nicht gerade nachhaltig.

Lugner gehörte politisch gesehen definitiv eher zum Bereich rechts der Mitte. Verbindungen gab es in den vergangenen Jahren vor allem in Richtung der Freiheitlichen. Mit dem Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) besuchte er noch heuer den umstrittenen "Akademikerball". Doch waren in seiner Lugner City Vertreter aller Farben gerne gesehene Gäste. Über viele Jahre diente das Einkaufszentrum im 15. Wiener Gemeindebezirk als Austragsort letzter Auftritte der Spitzenkandidaten bzw. ihrer Vertreter vor größeren Wahlen.

Selbst politisch aktiv wurde der Unternehmer erstmals in den 1990er-Jahren. Lugner trat zur Bundespräsidenten-Wahl 1998 an und sicherte sich immerhin 9,9 Prozent der Stimmen. Von dem überraschenden Erfolg angetrieben gründete Lugner mit seiner damaligen Frau Christina die Partei "Die Unabhängigen" und wollte in den Nationalrat einziehen. Der Erfolg war bescheiden. Ein Prozent der Stimmen war bei weitem nicht genug für einen Platz im Parlament.

Die politischen Kandidaturen dienten bei Lugner auch immer mit als PR für seine geschäftlichen Aktivitäten, speziell jene der Lugner City. In diesem Kontext sahen die meisten Beobachter dann auch seine neuerliche Kandidatur für die Hofburg im Jahr 2016. Diesmal konnten sich nur 2,3 Prozent der Wähler für einen Bundespräsidenten Lugner erwärmen. Er beendete daraufhin sein einschlägiges Engagement.

Dass der Name Lugner politisch weiter auf der Bühne bleibt, ist dem Schwiegersohn des Baumeisters zu verdanken. FP-Politiker Leo Kohlbauer nahm nach der Hochzeit mit Lugner-Tochter Jacqueline den Namen Lugner an.