Mausi Lugner: "Richard ist friedlich entschlafen"

Richard Lugners Ex-Frau Christina ist völlig am Boden zerstört und von Italien am Weg nach Wien

Das Party-Wochenende von Christina Lugner am Wörthersee nahm Montagfrüh leider eine zutiefst traurige Wende. Nach Velden fuhr Mausi Sonntagabend in ihr Apartment in Lignano, wo sie Montagfrüh die Schocknachricht ereilte - Ex-Mann Richard ist verstorben. oe24 erreichte Christina Lugner völlig aufgelöst unter Tränen am Telefon.

Gestern noch telefoniert

"Ich bin am Boden zerstört. Ich habe gestern noch mit Richard telefoniert. Wir besprachen, was ich am 11. Oktober zu seinem Geburtstag in meiner Laudatio auf ihn sagen soll und was er nicht möchte. Wir haben sogar scherzhaft deswegen ein bissl herumgestritten", schluchzt Mausi. "Ich weiß, dass Richard starke Schmerzen hatte, aber er hat nie gejammert. Er war mein großes Vorbild und wird es immer bleiben", trauert Mausi.

Friedlich entschlafen

Heute morgen sei der Baumeister "nicht mehr aufgewacht und friedlich entschlafen", wie seine Ex-Frau mitteilt. Auch die Reanimationsversuche der Rettung konnte Mörtel nicht mehr helfen.