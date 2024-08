Lugner-Nachruf von seinem Team: "Schmerz unbeschreiblich" & gemmalugner4ever

Auf Instagram hat das Team der Lugner-City ihrem Chef ein Video gewidmet.

Familie, Freunde, sein Team und viele Fans: Richard Lugner wird von vielen vermisst, sein Tod stark betrauert.

Video-Clip

Nun hat sich auf Instagram auch sein Team der Lugner City mit einigen berührenden Worten gemeldet: "Unser Ing. Richard Lugner, unser Mörtel und vor allem unser geliebter Chef ist leider heute von uns gegangen.

Wir können es kaum in Worte fassen, welchen Schmerz wir fühlen. Die Trauer ist unbeschreiblich groß, jedoch möchten wir gemeinsam an all die schönen und großartigen Zeiten zurückdenken. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir den großen Richard Lugner, in unseren Herzen wird er für immer bleiben!"

Spaßvogel Lugner

Dazu ist noch der 'gemmalugner4ever zu lesen sowie ein lustiges Video von Lugner, das ihn in Bestform zeigt. Er war sich nämlich für nichts zu schade, lebte jeden Moment!