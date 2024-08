Döbling soll Lugner-Park bekommen

Antrag für Lugner-Straße oder Park wird kommen - zu Ehren des Baumeisters.

Der große Baumeister Richard Lugner soll jetzt eine ganz besondere Würdigung erhalten.

In Döbling: Seiner Heimat

Wie oe24 berichtete, wäre es auch gut möglich, dass demnächst eine Straße ein Park, oder Platz nach dem erfolgreichen Unternehmer in seinem Heimatbezirk Döbling benannt wird.

Das sagt der Bezirksvorsteher

Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) dazu auf oe24-Anfrage: "Ich unterstütze dieses Vorhaben sehr und stelle gerne - in Absprache mit der Familie - einen Antrag, dann dauert es ein Jahr. Aber es gibt sicher einen Park oder einen Weg, der nach ihm in Grinzing nahe seiner Villa benannt werden kann."

Die Familie steht hinter den Plänen

Mausi Lugner sagte dazu auf oe24.TV: "Ja, das wäre in unserem Sinne." Für Lugner ist es die letzte Ehre. Und eine Erinnerung an einen großen Österreicher, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird.