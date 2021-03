Bei Fellner! LIVE spricht der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache über die Inhalte der Nachrichten zwischen ihm und Kanzler Kurz - und warum sie geschwärzt wurden.

Auf die Frage, was an den SMS so schlimm sein soll und warum diese geschwärzt worden sind, sagt Strache: "Die Justiz hat ja schon festgehalten, dass dort nichts strafrechtlich relevantes vorhanden ist."



Im Interview meint Strache, dass er nichts zu verbergen habe. "Ich kann Ihnen berichten, was ich da in der Regel geschrieben habe".



