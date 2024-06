Zum Vatertag rühmte Jennifer Lopez ihren Ben Affleck auf Instagram.

Die Gerüchte um eine ernste Ehekrise, ja gar Scheidung, reißen nicht ab: Er rennt mit traurigen Augen durch L.A., sie taucht überall alleine auf: Hollywoodtraumpaar Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) machen eine schwere Zeit durch..

Scheidung?

Die beiden, die 2021 nach rund 18 Jahren ihre Beziehung wieder aufwärmten - samt Traumhochzeit - sollen sich in einer Trennungsphase befinden. Der Grund für die Gerüchte: Jen und Ben sind kaum noch miteinander, dafür manchmal ohne Ehering zu sehen.

Berührend: Foto zum Vatertag

Nun hat Lopez anlässlich des Vatertags ein herzerwärmendes Posting auf Insta in einer Story veröffentlicht. Es zeigt Affleck in jungen Jahren (evt am Set von "Pearl Harbour") mit dem Vermerk: "Unser Held". Ein verzweifelter Versuch, die Beziehung zu retten?

Stimmungsschwankungen

Wie die dailymail berichtet, sollen derzeit vor allem Stimmungsschwankungen von Ben Affleck schwierig sein. Der Schauspieler sei oft mürrisch und negativ sein, wird eine Quelle zitiert. Lange habe Lopez alles versucht, doch nun "habe sie aufgegeben".

Weil sie ihn noch immer mag, soll sie allerdings versuchen, wenigstens eine freundschaftliche Basis aufrecht zu erhalten.