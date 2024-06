J.Lo & Affleck: Trennung nach vierstündiger Krisensitzung vollzogen?

Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich in ihrem ehemaligen gemeinsamen Liebesnest getroffen

Was da wohl besprochen wurde? Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) wurden in ihrer zum Verkauf stehenden Villa gesehen. Vier Stunden lang sollen die Sängerin und der Schauspieler darin verschwunden sein, um ihre Ehe zu besprechen. Am Sonntagabend sei Ben schlecht gelaunt vorgefahren und dann wieder davongebraust sein. Die Nacht verbrachte man also definitiv nicht gemeinsam.

Trennung beschlossen?

Seit Monaten gibt es Gerüchte um eine Trennung. Lopez habe versuchen wollen, sich noch einmal in ihren Ben zu verlieben, doch dieser Versuch sei gescheitert. Vielleicht haben die beiden bei dem vierstündigen Gespräch gar ihre Scheidung beschlossen.

Das gemeinsame Liebesnest steht jedenfalls bereits zum Verkauf. 17 Schlafzimmer, 30 Bäder, Massageraum und Parkplätze für 80 Autos - dieser Luxus wird bald jemand anderem gehören.

Bereit Mitte Mai sei Lopez bei der Immobilien-Suche gesichtet worden. Auch Affleck soll sich bereits umschauen. Nur zwei Jahre nach der Traum-Hochzeit scheint das Paar erneut Geschichte zu sein.