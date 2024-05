Ende besiegelt? Ben Affleck hat Ehering abgestreift

Auch die zweite Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck steht vor einem Trümmerhaufen.

Rund anderthalb Monate nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt ließen sich Jennifer Lopez und Ben Affleck endlich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit blicken. Wirklich verliebt wirken die beiden aber nicht. im Gegenteil: Zwar machten sie gute Miene zum bösen Spiel, doch Ben war ohne Ehering da! Der Ringfinger seiner linken Hand war splitternackt.

Treffen für Schulaufführung

Für eine Schulaufführung von Bens Kind Fin (15) hatten sich die beiden freiwillig getroffen, wobei die Stimmung eisiger nicht sein hätte können. Zärtlichkeiten wurden keine ausgetauscht, auch rang sich keiner einer der beiden zu einem Lächeln durch. Nicht einmal für ein Foto.

Ehepaar lebt bereits getrennt

Bekanntlich leben Jennifer und Ben schon länger nicht mehr zusammen. Nach der Aufführung seines Sohnes fuhr Ben seine (Noch-)Ehefrau und deren Tochter in die Familien-Villa nach Beverly Hills, ehe er sich in seine eigene Wohnung in Brentwood verkroch. Die Fans sind natürlich hochgespannt, ob und wie das Paar seinen Auftritt kommentieren wird.