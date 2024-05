War's das? Ehe von J.Lo und Ben Affleck soll Geschichte sein

Ehe-Aus bei Bennifer. Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen bereits getrennt wohnen, auch wenn beide ihren Ehering in der Öffentlichkeit noch tragen.

17 Jahre nach der Trennung verzauberten Jennifer Lopez und Ben Affleck die ganze Welt mit ihrer zweiten Chance für die Liebe. Doch nur zwei Jahre später soll es schon wieder aus zwischen der Sängerin und dem Schauspieler sein: Bennifer steht wohl kurz vor der Scheidung.

Die ganze Welt sollte zu Beginn ihr Liebesglück sehen: Sie knutschten auf dem roten Teppich und auf offener Straße- Doch nun ist es schon ganze 47 Tage her, dass das Paar zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Auch zur Met-Gala Anfang des Monats kam J.Lo alleine.

Ben Affleck soll in Single-Bude leben

Die Eheringe tragen beide noch, doch das scheint das einzige zu sein, was von ihrer Liebe übrig geblieben ist. Das gemeinsame Haus bewohnt die Sängerin und Schauspielerin mittlerweile wohl alleine, Affleck soll in eine Single-Wohnung in L.A. gezogen sein. Und auch ein Insider bestätigte: Es kriselt. Wobei er verriet, dass die beiden ihrer Ehe noch eine Chance geben wollen.

Zu den Trennungsgerüchten schweigen die beiden zwar, Jennifer Lopez befeuert die Gerüchte allerdings auf Social Media mit dezenten Hinweisen: So likte sie einen Beitrag eines Beziehungs-Coachs, der schrieb: "Man kann keine gesunde Beziehung mit jemandem führen, dem es an Integrität und emotionaler Sicherheit mangelt."