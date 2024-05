Popo-Parade: Met Gala nackt wie nie

In der Nacht von Montag auf Dienstag ging wieder die legendäre Met Gala über die Bühne

Das Motto "Der Garten der Zeit" wurde bei der diesjährigen Met Gala von etlichen Promi-Damen wohl so interpretiert, dass man nackt zur Welt kommt und auch nackt wieder von dieser geht. Denn bei der modischen Parade am Red Carpet fehlte vor allem eines: Stoff. Sängerin Rita Ora kam in einem Nackt-Suit, erinnerte dabei ein bisschen an Eva im Garten Eden. Auch Emily Ratajkowski und Jennifer Lopez setzten auf transparente Kleider. Dabei bekamen die Fotografen freie Sicht auf ihre knackigen Popos.

Rita Ora im Nackt-Suit © Getty Images ×

Bei Rita Ora waren sogar all ihre Tattoos zu sehen

Emily Ratajkowski © Getty Images ×

Emily Ratajkowski ist für ihre glamourösen Nackt-Auftritte bekannt

Jennifer Lopez im traumhaften Transparent-Kleid © Getty Images ×

Jennifer Lopez überstrahlte die Promi-Damen in ihrer Haute-Couture-Robe von Schiaparelli - ein Design von Daniel Roseberry. Insgesamt 800 Stunden sollen die Schneiderinnen an dem Einzelstück gesessen sein. 2,5 Millionen Silberfolien-Perlen wurden verarbeitet. Die Best- und Worst-Dressed, sowie alle weiteren Infos zur Met-Gala finden sie auf Madonna24 . Ob Anna Wintour glücklich mit der Kleiderwahl der Stars war?