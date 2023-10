J.Lo und Ben: Ehe-Therapie nach nur 15 Monaten & DAS sind die Gründe

Nach dem Happy End als Ehepaar ziehen nun Wolken auf!

Es ist das Tratschthema in Hollywood: Popstar Jennifer Lopez (54) und Schauspieler Ben Affleck müssen eine Ehetherapie machen! Und das nach nur 15 Monaten als Mann und Frau.

Differenzen

Die Gründe sind auf beiden Seiten zu verorten heißt es. Sie soll Ben in der Öffentlichkeit rumkommandieren, ihn generell zu oft auf Veranstaltungen schleppen wollen. Er wiederum soll zu viel qualmen. Zwei schwierige Themen, die nun in Sitzungen besprochen werden müssen. Doch Ben soll die Therapiestunden als anstrengend und als Geldverschwendung empfinden.

© Getty Images ×

Ben, Jennifer und ihre Tochter Emme

Patchwork klappt

Affleck sei nämlich generell sehr happy mit seiner J.Lo. Besonders, wen sie privat unterwegs sind. Da soll es dann auch am besten zwischen den beiden passen. Sogar das Leben als Patchworkfamilie haue gut hin.

Am Rande des Happy Ends gab J.Lo Einblick, wie es ihr damals ging, als es zur Trennung von "Bennifer" kam: Sängerin Jennifer Lopez hat ihre Trennung von Ben Affleck im Jahr 2004 als extrem schmerzhaft in Erinnerung. "Es war der größte Herzschmerz meines Lebens. Ich habe mich ehrlich gefühlt, als würde ich sterben", sagte die 53-Jährige dem Streamingdienst Apple Music. 18 Jahre lang habe sie sich auch in ihrer Kreativität als Musikerin eingeschränkt gefühlt, erklärte Lopez. "Aber heute, 20 Jahre später, hat es ein Happy End."