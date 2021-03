Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind getrennt!

Liebes-Aus beim US-Traumpaar Pop-Superstar Jennifer Lopez und Baseballspieler Alex Rodriguez.

USA. Pop-Superstar Jennifer Lopez (51) und Baseballspieler Alex Rodriguez (45) sind getrennt! Das Liebes-Aus kommt für die Fans überraschend. Zuletzt postete das US-Traumpaar zum Valentinstag noch verliebte Bilder. Im Februar waren sie zusammen beim Super Bowl in Tampa, Florida. Nach vier Jahren Beziehung und zwei Jahre davon verlobt, trennen sich die beiden jetzt, wie "Page Six" berichtet.

2021 hoffte Rodriguez noch öffentlich, Lopez heiraten zu können, nachdem sie die Feier 2020 zweimal verschieben mussten. Statt zu heiraten machten J.Lo und Rodriguez in der Corona-Zeit eine Paartherapie. Im Februar wurden schließlich Gerüchte bekannt, dass der Sportler einen FaceTime-Flirt mit US-Schauspielerin Madison LeCroy (31) begonnen haben. Das soll auch der finale Grund für die Trennung gewesen sein, so "Page Six". "Es gab auch vorher schon Probleme, aber Jennifer war wirklich sauer deshalb", sagt ein Insider gegenüber dem US-Magazin.

Für Jennifer Lopez wäre die Trauung mit A-Rod schon die vierte Hochzeit gewesen.