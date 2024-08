Heidi Klum gibt jetzt ersten Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm

Es ist jedes Jahr eines der am besten gehüteten Geheimnisse Hollywood, als was das Supermodel zu Halloween verkleidet sein wird

Zwar ist es erst Mitte August und somit noch etwas mehr als 70 Tage bis Halloween, aber für Heidi Klum beginnt bereits die "heiße Phase" was ihr diesjähriges Kostüm angeht. Seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz erschien Klum immer in passenden Partner-Kostümen zu ihren legendären Halloween-Partys in New York. Letztes Jahr kam das Paar als Pfau und Pfauenei - wobei das Ei selbstverständlich Kaulitz war.

In einer Instagram-Fragerunde verriet sie bereits jetzt ein kleines, aber ehrlich gesagt wenig überraschendes, Detail. "Ich bin so aufgeregt wegen Halloween. Es wird so gut werden", so Klum und ergänzt flüsternd: "Es wird ein Partnerkostüm." Mehr verriet sie allerdings noch nicht. Klum ist dafür bekannt in den Wochen vor Halloween immer wieder kleine Hinweise zu posten, was zu einem lustigen Rätselraten unter den Fans wird. Erraten hat ihr Kostüm allerdings noch keiner.

Offizielle "Queen of Halloween"

Seit dem Jahr 2000 veranstaltet Heidi ihre legendäre Party, zu der auch jedes Jahr zahlreiche Superstars erscheinen. In der Vergangenheit war Klum schon als Wurm, Jessica Rabbit, Alien, Fiona (aus den Film "Shrek"), Werwolf, Schmetterling & Co. zu sehen. Ihr Aufwand für die prächtigen und teils gruseligen Kostüme machte sich 2018 bezahlt. Da wurde Klum von der Halloween Association offiziell zur "Queen of Halloween" ernannt. ""Ein großes Dankeschön an die Halloween Association, dass sie mich zu ihrer 'Queen of Halloween' ernennen! Es war schon immer einer meiner liebsten Feiertage und ich fühle mich absolut geehrt, von einer Organisation gewürdigt zu werden, die Halloween genauso feiert wie ich!", freute sich Klum damals.