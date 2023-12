Speed-Stars müssen weiter warten: Zweite Abfahrts-Absage in Beaver Creek

Auch die zweite Abfahrt in Beaver Creek muss wetterbedingt abgesagt werden. Es ist bereits das fünfte von sechs Rennen, das nicht ausgetragen werden kann.

Es soll nicht sein. Auch die zweite Männer-Abfahrt von Beaver Creek im alpinen Ski-Weltcup konnte am Samstag nicht stattfinden. Die Absage hatte sich bereits angekündigt, der von den Meteorologen prognostizierte starke Wind fegte über das tief verschneite Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado hinweg. Damit wurde es erneut nichts mit dem ersten Speed-Rennen in diesem Winter.

Die letzten Hoffnungen der Verantwortlichen ruhen auf dem Sonntag. Um 18.45 (im Sport24-LIVETICKER) stünde ein Super-G auf der "Birds of Prey" am Programm. Von den vier abgesagten Männer-Abfahrten ist bisher nur eine neu angesetzt worden. Ein Rennen von Zermatt/Cervinia wird in Gröden nachgeholt.