Wien-Show im Juli

Wien-Show im Juli

Helene Fischer: Die Schlager-Queen meldet sich zurück!

14.11.25, 11:59
Nach ihrer Babypause meldet sich die Chart-Stürmerin bei einem Pressetermin in München zurück und zeigt sich in bester Tour-Laune.

Lange war es ruhig um Helene Fischer. Keine neue Musik, keine TV-Auftritte und keine Live-Shows. Der Grund dafür ist leicht erklärt Fischer wurde zum zweiten Mal Mama und konzentrierte sich das letzte Jahr fast ausschließlich auf ihre Familie. Nur Alben mit Kinderliedern brachte die Schlager-Queen auf den Markt.

Helene Fischer: Die Schlager-Queen meldet sich zurück!


Dieser Tage lud Fischer zahlreichen Medienvertreter - darunter auch oe24 - zum Pressetermin in München, wo sie offen über Privates und ich Tour im nächsten Jahr plaudert:

Helene Fischer über...

  • ...ihre erneute Mutterschaft:
    "Es ist natürlich eine besondere Organisation und Planung, die auf einen kommt, die man vorher als Elternteil, also wenn man zum ersten Mal verantwortlich ist, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für zwei Geschöpfe, bringt das natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich. Aber wir nehmen alles so an, wie es kommt."

Helene Fischer: Die Schlager-Queen meldet sich zurück!

  • ...ihre Social Media-Pause:
    "Also man beobachtet das, glaube ich, schon über viele, viele Jahre. Ich bin jetzt nicht super aktiv auf Social Media, auch wenn ich es für mich nutzen könnte. Aber ich habe festgestellt, dass das nicht meine Stärke ist. Und ich nutze es, um natürlich die Fans daran teilhaben zu lassen. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich mich auch immer wieder ein bisschen zurückziehen muss, um einfach kreativ zu sein, um mir meine Ruhe zu geben und zu lassen. Und deswegen gibt es nur päckchenweise was von mir."
  •  ...ihre große Tour 2026:
    "die nächste Tour wird definitiv eine Verneigung und mein ganz großes Dankeschön an die Fans, die mich über 20 Jahre begleitet haben. Natürlich sind viele auch erst vor ein paar Jahren dazugekommen, aber es gibt tatsächlich auch welche von aller erster Stunde an. Und ich möchte dieses Ergebnis, wie gesagt, so intim feiern, wie es nur irgendwie geht in einem Stadion. 20 Jahre, das ist unfassbar. Wir wollen die größte Party feiern, die wir hoffentlich bisher irgendwie gefeiert haben. Viele Emotionen werden mich wahrscheinlich durch den Abend führen."

Helene Fischer: Die Schlager-Queen meldet sich zurück!

  •  ...ihr Weihnachtsfest:
    "Ich bin ja sowieso eine leidenschaftliche Köchin und mehr Köchin als Bäckerin tatsächlich. Das habe ich auch schon in der Vergangenheit sehr oft gesagt, dass ich sehr gerne koche. Trotzdem habe ich da in diesem Jahr natürlich mehr und mehr Freude daran, mehr zu backen. Was es genau geben wird, darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Manchmal mache ich es sehr, sehr spontan oder ich finde ein schönes Rezept und dann wird genau das gemacht. Aber es gibt nicht immer die typischen Vanillekipferl? Nee, tatsächlich nicht, weil ich auch gerne vieles immer ausprobieren."
  •  ...neue Musik:
    "Also es ist kein neues Album bis dahin geplant, aber die Musik bestimmt mein Leben. Ich höre täglich, ich lasse mich von Dingen inspirieren, Ich schreibe auf, ich gebe mich der Musik ja immer hin. Von daher sind Dinge auch schon im Hintergrund natürlich am Laufen. Ich möchte nur nicht zu viel versprechen, weil ich kann jetzt keine Zahlen nennen und möchte das auch gar nicht, weil vielleicht werde ich im nächsten Jahr dann doch feststellen, dass das für die Show nicht richtig ist."

Helene Fischer: Die Schlager-Queen meldet sich zurück!


Fans dürfen sich also bereits jetzt darauf freuen, wenn Helene ihre Tour startet und im Rahmen dieser am 11. Juli 2026 das Wiener Ernst Happel Stadion füllen und mit ihrer Musik begeistern wird.

