Endlich schlafen im Economy-Flug? Neue Schlaf-Sitze revolutionieren Langstrecken

Luxus-Upgrade für die Holzklasse! Wer lange Flüge hasst, darf jetzt aufatmen. Eine der größten Airlines der Welt bringt das „Bett“ aus der Business-Class jetzt auch in die Economy-Reihen.

Der Sommer steht vor der Tür – und damit beginnt für viele die schönste Zeit des Jahres: die Reisezeit. Gerade Langstreckenflüge sind in den warmen Monaten besonders gefragt. Doch wer in der Economy Class unterwegs ist, kennt das Problem nur zu gut: aufrechte Sitzposition, wenig Beinfreiheit und der vergebliche Versuch, ein paar Stunden Schlaf zu finden.

Eine große Fluggesellschaft aus den USA will damit nun Schluss machen – mit einer neuen Idee, die das Fliegen in der Economy deutlich komfortabler machen könnte.

„Relax Row“: Schluss mit schlaflosen Flügen

United Airlines plant ab 2027 die Einführung sogenannter „Relax Rows“. Das Konzept dahinter ist überraschend simpel – und könnte für viele Reisende zum echten Gamechanger werden. Statt sich in einen einzelnen Economy-Sitz zu zwängen oder ein teures Business-Class-Ticket zu buchen, können Passagiere künftig eine komplette Dreierreihe für sich allein reservieren. Mit wenigen Handgriffen lässt sich diese Sitzreihe dann in eine flache Liegefläche verwandeln. Die Armlehnen verschwinden, die Beinstützen klappen um bis zu 90 Grad nach oben – und schon entsteht eine Art kleines Sofa über den Wolken.

Damit der Komfort auch wirklich stimmt, erhalten Passagiere zusätzlich:

eine Matratzenauflage

spezielle Kissen

Decken für mehr Schlafkomfort

Bis zu 12 dieser Reihen sollen pro Flugzeug verfügbar sein. Geplant ist eine Platzierung zwischen Economy und Premium Economy, sodass sie für viele Reisende eine attraktive Mitteloption darstellen könnten.

Über 200 Flugzeuge sollen umgerüstet werden

Die Fluggesellschaft plant, die neuen „Relax Rows“ in den kommenden Jahren massiv auszubauen. Bis 2030 sollen mehr als 200 Langstreckenflugzeuge entsprechend ausgestattet werden – darunter Maschinen der Typen Boeing 787 Dreamliner und Boeing 777.

Mit diesem Schritt reagiert die Airline auf einen Trend, den andere Fluggesellschaften bereits erfolgreich getestet haben. Viele Reisende sind bereit, für etwas mehr Komfort auf langen Flügen einen moderaten Aufpreis zu zahlen.

Was kostet der Schlaf über den Wolken?

Noch gibt es keine offiziellen Preise für die neuen Relax Rows. Klar ist jedoch: Wer sie nutzen möchte, muss die gesamte Dreierreihe buchen.

Der Preis dürfte – ähnlich wie bei vergleichbaren Angeboten – von verschiedenen Faktoren abhängen:

Flugstrecke

Saison

Auslastung des Fluges

Experten gehen derzeit davon aus, dass der Aufpreis deutlich unter einem Business-Class-Ticket liegen wird. Schätzungen bewegen sich aktuell zwischen etwa 200 und 600 Euro zusätzlich zum Economy-Ticket. Für viele Reisende könnte das eine attraktive Alternative sein: mehr Komfort als in der Economy – ohne gleich den Preis eines Premium-Tickets bezahlen zu müssen.