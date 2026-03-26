ENDLICH! Die 100-ml-Regel fällt am Flughafen Wien

Reisende können aufatmen! Das mühsame Umfüllen von Shampoo, Sonnencreme und Co. in winzige Plastikfläschchen hat am Flughafen Wien-Schwechat bald ein Ende.

Es ist die Nachricht, auf die alle Reise-Fans gewartet haben: Am Flughafen Wien in Schwechat wird derzeit massiv aufgerüstet, um den Passagieren den Start in den Urlaub so entspannt wie nie zuvor zu machen. Das Ziel? Bis zur Hauptreisezeit im Sommer soll die nervige 100-Milliliter-Grenze für Flüssigkeiten endgültig fallen!

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Hightech-Scanner machen es möglich

Der Flughafen investiert stolze 25 Millionen Euro in eine neue Generation von Sicherheitsscannern. Diese modernen Geräte arbeiten wie Computertomographen und liefern gestochen scharfe 3D-Bilder des Kofferinhalts. Der Clou: Die Sicherheitsbeamten können gefährliche Substanzen so präzise erkennen, dass Flüssigkeiten und elektronische Geräte wie Laptops künftig einfach im Rucksack bleiben dürfen.

Das sind die neuen Regeln auf einen Blick:

Mengen-Boost: Statt winziger 100-ml-Fläschchen sind künftig Behälter mit bis zu zwei Litern Inhalt erlaubt.

Statt winziger 100-ml-Fläschchen sind künftig Behälter mit bis zu zwei Litern Inhalt erlaubt. Kein Auspacken mehr: Laptop, Tablet und die Kulturtasche müssen nicht mehr separat in die Plastikwannen gelegt werden.

Laptop, Tablet und die Kulturtasche müssen nicht mehr separat in die Plastikwannen gelegt werden. Weniger Stress: Die neuen Abläufe sollen die Wartezeiten an den Kontrollen massiv verkürzen.

Warum gab es die Regel überhaupt?

Die strikte Flüssigkeits-Beschränkung wurde bereits im Jahr 2006 eingeführt. Damals wurden Terrorpläne aufgedeckt, bei denen flüssiger Sprengstoff in harmlosen Getränkeflaschen an Bord geschmuggelt werden sollte. Fast zwei Jahrzehnte lang war die 100-ml-Regel der Standard, doch die neue Technik macht diesen Schritt nun überflüssig.

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Vorsicht bei der Rückreise!

Obwohl Wien aufrüstet, ist die Weltreise noch nicht überall so entspannt. Während Flughäfen in Großbritannien und Italien bereits weit vorne sind und Deutschland in Städten wie Frankfurt oder Berlin nachzieht, hinkt beispielsweise Frankreich noch hinterher.

Wichtiger Tipp: Informieren Sie sich vor dem Abflug unbedingt über die Regeln an Ihrem Zielflughafen für den Rückflug! Solange die Umrüstung in Schwechat noch läuft, empfiehlt der Flughafen Wien zudem, die 100-ml-Grenze vorerst noch sicherheitshalber einzuhalten.