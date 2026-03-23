Mega-Erfolg für Wien: Das sind die besten Flughäfen der Welt

Die Gewinner der Skytrax World Airport Awards stehen fest und erneut dominieren asiatische Flughäfen die Ranglisten. Doch auch der Flughafen Wien kann sich über eine Spitzenplatzierung freuen.

Was macht den perfekten Flughafen aus? Ist es futuristische Architektur, ein sterneverdächtiges Gastro-Angebot, eine schnelle Sicherheitskontrolle oder die perfekte Anbindung an die City? Am Ende des Tages zählt nur eines: Die Zufriedenheit der Reisenden. Genau darauf basiert das Skytrax-Ranking. Die Sieger wurden nicht von einer elitären Jury bestimmt, sondern von jenen, die es am besten wissen müssen: Passagiere aus über 100 Nationen haben zwischen August 2025 und Februar 2026 abgestimmt und ihre Favoriten gewählt.

Das ist der beste Flughafen der Welt

Der Flughafen Singapur Changi thront einmal mehr auf Platz 1 der Welt. Wer schon einmal dort war, weiß warum: Mit seinem spektakulären „Waldtal“ und dem höchsten Indoor-Wasserfall der Welt gleicht dieser Flughafen eher einem Luxus-Freizeitpark.

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Für Singapur ist es bereits der sage und schreibe vierzehnte Sieg. Im vergangenen Jahr fertigte der Mega-Hub knapp 70 Millionen Passagiere ab. Neben dem Hauptpreis räumte der Airport auch die Trophäen für das beste Flughafenrestaurant und den besten Einreiseservice ab.

Asiatische Flughäfen dominieren das Ranking

Ein Blick auf die Top 5 zeigt: Das Ranking dominiert Asien. Die besten Flughäfen der Welt liegen ausnahmslos auf diesem Kontinent. Auf Singapur folgen der südkoreanische Incheon International Airport (Platz 2), Tokios Haneda Airport (Platz 3), Hongkong (Platz 4) und Tokio-Narita (Platz 5).

Und die USA? Ein Debakel für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Kein einziger US-Flughafen schaffte es in die Top 20.

Die besten Flughäfen Europas

Auch wenn es für die absolute Weltspitze nicht ganz gereicht hat, schlägt sich Europa wacker. Die europäische Krone geht an den Flughafen Paris Charles de Gaulle auf einem starken Platz 6 (zum vierten Mal in Folge die Nummer 1 in Europa). Dahinter reihen sich folgende europäische Flughäfen ein: Rom-Fiumicino glänzt auf Platz 7, gefolgt von Istanbul (8) und München (9).

Wiener Flughafen landet auf Platz 15

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Der Wiener Flughafen (Wien-Schwechat) hat seinen grandiosen 15. Platz gegen heftige internationale Konkurrenz souverän verteidigt. Damit lässt Wien sogar London Heathrow (Platz 16) hinter sich und platziert sich nur genau hinter Riad (Platz 14). Eine tolle Auszeichnung für die Servicequalität, Effizienz und Sauberkeit in Schwechat.

Ein großer Schock: Der Hamad International Airport in Katar, im Vorjahr noch auf Platz 2, taucht im diesjährigen Ranking gar nicht auf. Der bittere Grund: Aufgrund der geopolitischen Lage und des Iran-Kriegs hat man sich, laut Business Insider, von den Awards zurückgezogen.