Four Seasons Yachts: So exklusiv ist die luxuriöseste Kreuzfahrt aller Zeiten

Mit der neuen „Four Seasons I“ kommt jetzt die ultimative Luxus-Kreuzfahrt für Superreiche auf das Meer.

Pünktlich zum 65. Firmenjubiläum sticht die Luxushotelkette Four Seasons erstmals in See. Die „Four Seasons I“ verspricht Ultra-Luxus im Mittelmeer und setzt neue Maßstäbe in der maritimen Hotellerie. Nur 95 Suiten gibt es an Bord, was bedeutet: Privatsphäre pur und ein Service, der Ihnen jeden Wunsch von den Augen abliest.

Ein schwimmendes Design-Meisterwerk

Mit einer stattlichen Länge von 207 Metern brach die „Four Seasons I“ am 20. März 2026 zu ihrer Jungfernfahrt auf. Das Schiff wurde von Grund auf neu konzipiert, um das legendäre Service-Niveau der Hotelgruppe eins zu eins auf das Wasser zu übertragen. Statt enger Kabinen finden Gäste hier großzügige Suiten, die alle über eigene Terrassen verfügen.

© Four Seasons

929-Quadratmeter-Suite

Das absolute Highlight ist die „Funnel Suite“. Auf fast 1.000 Quadratmetern wohnen die Gäste hier hinter dem größten Glasmodul, das jemals auf See verbaut wurde. Die größte Suite an Bord bietet drei Schlafzimmer, In- und Outdoor-Essbereiche sowie einen privaten Pool. Der Ausblick? Unbezahlbar!

Die kleinste Suite ist immerhin noch 227 Quadratmeter groß. Normale Kabinen findet man auf diesem Luxusschiff nicht.

Kaviar und Champagner an Bord

Kulinarisch wird an Bord nichts dem Zufall überlassen. Elf Restaurants und Lounges stehen zur Auswahl. Eine wechselnde Riege an Michelin-Köchen aus den weltweiten Four Seasons Hotels sorgt für gastronomische Höhenflüge auf den Weltmeeren.

© Four Seasons

Kältekammer und Yoga im Wellnessbereich

Das „L’Oceana Spa“ ist kein gewöhnlicher Wellness-Bereich, sondern ein High-Tech-Refugium für „Langlebigkeit“. Hier warten nicht nur Hamam und Aromadampfbad, sondern echte Medizin-Trends: Von Kryotherapie über Infrarotliegen bis hin zu fortschrittlichen Regenerationsbehandlungen ist alles dabei. Morgens gibt es Yoga und Achtsamkeitsübungen bei Sonnenaufgang direkt am Deck – natürlich mit privatem Fitnesstrainer.

Mittelmeer-Routen zu den Hotspots

In der ersten Saison steuert die Yacht handverlesene Ziele wie Saint-Tropez, Bodrum oder die kroatische Küste an. Dabei profitiert das Schiff von seiner Größe: Es kann auch kleinere, exklusive Häfen anlaufen, die für klassische Kreuzfahrtschiffe unerreichbar bleiben.

Die Preise sind auf der Website einsehbar und beginnen bei etwa 22.000 Euro pro Suite für eine Woche in der Nebensaison, beispielsweise für eine Reise zu den griechischen Inseln. Wer das nötige Kleingeld hat, wird ab sofort nur noch so reisen wollen.