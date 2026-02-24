Die neuen Leading Hotels of the World: Wiener Hotel neu im Luxus-Portfolio

Die prestigeträchtige Vereinigung „The Leading Hotels of the World“ hat Zuwachs bekommen – und auch ein Hotel in Wien ist dabei.

Die weltweit größte Kollektion unabhängiger Luxushotels wächst weiter: The Leading Hotels of the World (LHW) nimmt im Februar zehn neue Häuser in Europa und Asien in sein Portfolio auf. Die Bandbreite reicht von historischen Stadtpalais über elegante Grandhotels bis hin zu innovativen Resortkonzepten in abgelegenen Destinationen.

Europa: Historische Substanz trifft neue Konzepte

Venezia Como, Comer See

Am Comer See ergänzt das Venezia Como seit Dezember 2025 das LHW-Portfolio. Das Boutiquehotel mit 18 Zimmern befindet sich in einer Residenz aus dem 19. Jahrhundert direkt an der Uferpromenade von Como. Historische Architektur, zeitgenössisches italienisches Design, ein Rooftop-Restaurant und privater Bootsservice prägen das exklusive Konzept.

Atlantis Bay, Taormina

Ebenfalls in Italien liegt das Atlantis Bay in spektakulärer Klippenlage an der Baia delle Sirene. 71 Zimmer und Suiten mit Meerblick, ein umfangreiches Spa-Angebot und die Nähe zum historischen Zentrum von Taormina machen das Haus zu einem Rückzugsort mit mediterranem Flair.

Anantara Palais Hansen Vienna, Wien

© Anantara Palais Hansen Vienna

Mit dem Anantara Palais Hansen Vienna Hotel findet auch eine Wiener Luxusadresse neu in die LHW-Kollektion. Das denkmalgeschützte Palais an der Ringstraße wurde ursprünglich für die Weltausstellung 1873 errichtet und vom Architekten Theophil Edvard von Hansen entworfen.

Nach umfassender Renovierung und der Übernahme durch Anantara Hotels & Resorts im März 2024 präsentiert sich das Fünf-Sterne-Hotel als elegante Verbindung aus Wiener Geschichte und internationalem Luxus. 152 Zimmer und Suiten vereinen historischen Charme mit moderner Raffinesse.

Kulinarisch setzt das Haus Akzente mit drei unterschiedlichen Konzepten – darunter das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant EDVARD. Ein besonderes Highlight ist die 270 Quadratmeter große Präsidentensuite, die als größte Suite Wiens gilt. Die ruhige Lage im historischen Finanzviertel, unweit des Servitenviertels, unterstreicht den Anspruch als urbanes Refugium mit kosmopolitischem Anspruch.

Hotel Barrière L’Hermitage, La Baule

Mit dem Hotel Barrière L’Hermitage bereichert ein traditionsreiches Grandhotel an der französischen Atlantikküste das Portfolio. Das 1926 eröffnete Haus liegt direkt an der Strandpromenade von La Baule und verbindet klassische Eleganz mit modernem Spa- und Gastronomieangebot.

Palacio de Los Ángeles, Haro

Für März 2026 ist die Eröffnung des Palacio de Los Ángeles geplant. Das Hotel entsteht in einem barocken Palast aus dem 17. Jahrhundert in der Weinregion La Rioja und richtet sich insbesondere an Gäste mit Interesse an Wein- und Kulturtourismus.

Asien: Kulturbezug und Destinationserlebnis

The Gray, Beirut

In Beirut feierte das The Gray im November 2025 seine Wiedereröffnung. 104 Zimmer und Suiten, lokal gefertigte Ausstattungselemente und eine enge kulturelle Verankerung prägen das urbane Luxushotel.

Hotel Imperial, Kyoto

Im historischen Gion-Viertel von Kyoto eröffnet im März 2026 das Hotel Imperial, Kyoto. Das 55-Zimmer-Haus wurde in traditioneller Bauweise errichtet und integriert kulturelle Angebote wie eine Handwerkswerkstatt und ein eigenes Museum.

Espacio Nagoya Castle, Nagoya

Direkt am Wassergraben des historischen Schlosses liegt das Espacio Nagoya Castle, das im Oktober 2025 eröffnet wurde. 100 Zimmer, mehrere Restaurants sowie Spa- und Onsen-Bereiche verbinden japanische Tradition mit modernem Komfort.

Soori Penang, George Town

Mit Soori Penang startete im Januar 2026 ein Boutiquehotel im UNESCO-Welterbe-Ensemble von George Town. Restaurierte Straits-Chinese-Shophouses bilden die historische Kulisse für kuratierte Stadterlebnisse und stilvolles Wohnen.

Nihi Rote & Hospitality Academy, Indonesien

Mit der für Mai 2026 angekündigten Eröffnung von Nihi Rote & Hospitality Academy erweitert LHW sein Portfolio um ein innovatives Resortkonzept. 25 Villen auf der indonesischen Insel Rote verbinden luxuriöse Abgeschiedenheit mit einer integrierten Hospitality Academy, die Ausbildungsangebote für lokale Studierende schafft.

Nach Unternehmensangaben umfasst das Netzwerk von The Leading Hotels of the World mehr als 425 Hotels in über 80 Ländern. Von historischen Stadtpalais in Wien bis hin zu nachhaltigen Resortkonzepten in Indonesien: Die neuen Mitglieder zeigen, wie vielfältig und individuell unabhängige Luxushotellerie heute interpretiert wird – und setzen zugleich ein starkes Signal für Qualität mit klarer Handschrift.