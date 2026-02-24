Besonders günstig! An DIESEM Tag sollten Sie Ihren Flug buchen

Wer träumt nicht davon: Ab in den Flieger, die Welt entdecken und dabei das Portemonnaie schonen! Doch die Flugpreise können einem schnell die Urlaubslaune vermiesen. Damit ist jetzt Schluss!

Das Reiseportal Expedia hat in seinem neuesten Report die ultimativen „Air Hacks“ für 2026 enthüllt. Wer clever bucht, spart hunderte Euro.

© Getty Images

Den Flug laut Expedia an DIESEM Tag buchen

Vergessen Sie das gemütliche Buchen am Wochenende! Laut den neuesten Daten ist der Mittwoch der absolut beste Tag, um Flüge ab Deutschland zu buchen. Während die Preise am Sonntag oft in die Höhe schießen, purzeln sie mitten in der Woche. Wer hier zuschlägt, sichert sich die Basis für ein echtes Reiseschnäppchen.

Freitag-Trick: Sparen im Schlaf

Ein entscheidender Faktor für den Preis ist nicht nur, wann Sie buchen, sondern vor allem, wann Sie abheben! Der Report zeigt: Internationale Reisen sind am Freitag besonders günstig. Wer seinen Trip einfach einen Tag früher startet und den Freitag statt den klassischen Samstag als Abflugtag wählt, kann im Schnitt satte 18 Prozent sparen. Während sich am Samstag die Wochenend-Touristen drängeln, schlüpfen Sie am Freitag durch die preisliche Lücke zwischen Geschäftsreisen und Kurztrips.

© Getty Images

Das perfekte Zeitfenster: Warten zahlt sich aus

Frühbucher-Rabatte? Von wegen! Die Daten von Expedia räumen mit einem alten Mythos auf. Wer zu früh bucht, zahlt oft drauf.

Economy-Flüge: Buchen Sie idealerweise 31 bis 45 Tage vor Abflug. So lassen sich im Schnitt 80 Euro pro Ticket sparen.

Business-Class: Hier liegt das Spar-Gold in einem Fenster von 61 bis 75 Tagen. Wer diesen Zeitraum trifft, kann sich über eine Ersparnis von durchschnittlich 225 Euro freuen!

Luxus-Tipp für Business-Class-Jäger

Für alle, die sich den Luxus der Business Class gönnen wollen, gelten eigene Regeln: Hier ist der Sonntag überraschenderweise der beste Buchungstag mit Preisvorteilen von bis zu elf Prozent. Machen Sie am Freitag dagegen lieber einen Bogen um die Buchungsportale, denn da wird es für die edlen Plätze am teuersten.