Endlich! Bei dieser Billig-Airline gibt es künftig mehr Beinfreiheit

Bei den meisten Billigfliegern bohren sich die Knie in den Vordersitz. Doch bei einer Low-Cost-Airline gibt es jetzt endlich einen Lichtblick am Horizont.

Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Flugzeug, setzen sich und – Überraschung – Ihre Beine haben tatsächlich Platz! Was bei Billig-Airlines bisher wie ein ferner Traum klang, soll bald Realität werden. Der britische Branchenriese Easyjet verspricht ab 2028 mehr Beinfreiheit.

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Dünnere Sitze für maximalen Komfort

Die Lösung klingt fast zu simpel, um wahr zu sein: Die Sitze werden einfach dünner. Gemeinsam mit dem Hersteller Mirus Aircraft Seating hat Easyjet das Modell "Kestrel" entwickelt. Das Besondere daran: Durch ein ultra-schlankes Design und die Verwendung von recycelten Materialien gewinnen Sie in jeder Reihe satte fünf Zentimeter zusätzliche Beinfreiheit.

Was nach wenig klingt, ist über den Wolken die Welt zwischen "eingezwängt" und "entspannt". Doch der neue Super-Sitz kann noch mehr: Er ist rund 20 Prozent leichter als herkömmliche Modelle.

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500 Kilo weniger pro Flug

Bei Easyjet geht es aber nicht nur um Ihre Knie, sondern auch um das Klima. Pro Flugzeug spart die neue Bestuhlung etwa 500 Kilogramm Gewicht ein. Laut einer offiziellen Pressemitteilung der Airline lassen sich so jährlich über 40.500 Tonnen CO2 vermeiden.

Und das Beste: Jedes Gramm weniger bedeutet weniger Treibstoffverbrauch und damit günstigere Preise für Passagiere.

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Der Wermutstropfen: Geduld ist gefragt

Bevor Sie jetzt direkt die Koffer packen und auf den Extra-Platz spekulieren, ist Geduld gefragt. Die neuen Sitze werden erst ab dem Jahr 2028 in den neu ausgelieferten Maschinen vom Typ Airbus A320neo und A321neo verbaut. Die gute Nachricht: Wer ab 2028 bucht, fliegt garantiert entspannter.