Achtung! Auf dieser spanischen Insel gelten jetzt STRENGE Strand-Regeln

Weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und entspannte Karibik-Vibes: Auf einer beliebten spanischen Mittelmeerinsel gelten jetzt neue Strand-Regeln, mit deutlich weniger Liegen und Sonnenschirmen.

Wenn über die Balearen gesprochen wird, denken die meisten sofort an Mallorca oder Ibiza. Dabei wird eine Insel oft komplett unterschätzt: Formentera. Die kleinste bewohnte Balearen-Insel gilt für viele als das genaue Gegenteil von Party-Hotspots wie Ibiza. Kein Flughafen, entspannte Atmosphäre und türkisblaues Wasser, das fast aussieht wie in der Karibik. Doch genau dieses entspannte Inselgefühl soll jetzt stärker geschützt werden und deshalb gelten auf Formentera bald neue Strand-Regeln.

Deutlich weniger Liegen und Sonnenschirme

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Die Generaldirektion für Küsten und Meeresgebiete der Balearenregierung hat neue Einschränkungen angekündigt, die bereits diesen Sommer greifen sollen. Betroffen sind einige der bekanntesten Strände der Insel, darunter:

Ses Illetes

Cavall d’en Borràs

Llevant

Es Pujols

Es Copinyar

Migjorn

Konkret bedeutet das: Es werden deutlich weniger Strandliegen und Sonnenschirme erlaubt. Insgesamt dürfen auf den Stränden Formenteras künftig nur noch 1169 Liegestühle und 589 Sonnenschirme aufgestellt werden. Laut spanischen Medien entspricht das rund 36 Prozent weniger als ursprünglich für 2026 geplant gewesen wäre.

Die Insel soll entspannter bleiben

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Der Hintergrund der neuen Regeln: Formentera möchte verhindern, dass die Insel unter Massentourismus leidet wie andere Mittelmeer-Destinationen. Gerade die traumhaften weißen Sandstrände und das klare Wasser machen die Insel seit Jahren immer beliebter und genau diese Natur soll langfristig geschützt werden. Zusätzlich zu den reduzierten Strandliegen sollen auch größere Kühlboxen und ähnliche Gegenstände in Strandbars eingeschränkt werden.

Auch die beliebten Chiringuitos sind betroffen

Die typischen Strandbars, die sogenannten Chiringuitos, dürfen zwar weiterhin bleiben, müssen sich aber ebenfalls anpassen.

Künftig soll es:

weniger Lagerfläche

mehr freie Bereiche am Strand

und strengere Abstände zum Meer geben.

Die neuen Regeln gelten vorerst bis 2029.

Nicht alle sind begeistert

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Die Inselregierung von Formentera sieht die Maßnahmen teilweise kritisch und bezeichnete sie laut lokalen Medien sogar als „zu streng“. Zwar sei der Schutz der Küste wichtig, gleichzeitig müsse man aber auch die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Insel berücksichtigen. Denn: Formentera lebt natürlich stark vom Tourismus.

Formentera bleibt trotzdem eines der entspanntesten Reiseziele Spaniens

Trotz der neuen Einschränkungen dürfte die Insel für viele weiterhin genau das bleiben, wonach sich gerade immer mehr Urlauber:innen sehnen: Ruhe, Entschleunigung und weniger Chaos als auf Mallorca oder Ibiza.