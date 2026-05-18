Alaba: Shalimar zeigt: So groß ist ihr kleiner Zion schon!

Süßer Familien-Einblick im Netz: Influencerin Shalimar Heppner überrascht ihre Fans mit einer seltenen Momentaufnahme und zeigt, wie groß die Kinder von ihr und Fußball-Star David Alaba bereits geworden sind.

David Alabas Lebensgefährtin Shalimar Heppner weiß genau, wie sie die perfekte Balance hält: Sie lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben, schützt dabei aber konsequent die Privatsphäre ihrer Liebsten. Wenn sie Schnappschüsse ihrer Kinder auf Instagram zeigt, bleiben die Gesichter stets verdeckt. Und dennoch bringt eine ihrer neuesten Storys die Fans zum Staunen. Der Grund? Der Nachwuchs ist mittlerweile richtig groß geworden! Besonders Sohn Zion wirkt an der Seite seiner Mama schon wie ein kleiner Mann.

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Große Leselust bei Zion

Ob rasant auf dem Kinder-Quad im Freien oder ganz entspannt auf der Sonnenliege – Shalimar nimmt ihre Follower gerne mit durch ihren abwechslungsreichen Alltag. Ein aktuelles Bild aus ihrer Instagram-Story begeistert dabei besonders. Unter strahlendem Himmel genießen Mama und Sohn eine gemeinsame Auszeit.

Shalimar kommentiert den Moment passend mit den Worten "Wie die Mutter, so der Sohn". Auf dem Foto sieht man sie mit ausgestreckten Beinen auf einer Liege, auf der ein Buch der Bestseller-Autorin Helen Scheuerer liegt. Direkt daneben sitzt der kleine Zion, vollkommen tiefenentspannt und hochkonzentriert in seine eigene Lektüre versunken.





Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht: Zion erblickte im Dezember 2019 das Licht der Welt. Mit seinen mittlerweile 6 Jahren greift der Promi-Spross also schon fleißig selbst zu den Büchern und entpuppt sich als echte kleine Leseratte. Es scheint ganz so, als hätte er die Leidenschaft für gute Geschichten direkt von seiner Mama geerbt.

Von München nach Madrid: Eine Liebe abseits des Rasens

Hinter diesen harmonischen Alltagsszenen steckt eine eingespielte Familie, deren gemeinsame Reise vor fast einem Jahrzehnt begann. Shalimar und Fußball-Star David Alaba lernten sich im Jahr 2017 kennen. Damals stand der österreichische Nationalspieler noch beim FC Bayern München unter Vertrag, wodurch sich die Wege der beiden in der bayerischen Landeshauptstadt kreuzten.

Ihre Liebe hielten sie anfangs privat, bis im Herbst 2018 das offizielle Outing folgte: Beim traditionellen Besuch des Münchner Oktoberfests zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam in Tracht den Fotografen - oe24 berichtete schon früher.

Seitdem sind sie unzertrennlich. Im Sommer 2021 wagte das Paar den nächsten großen Schritt: Nach Alabas Wechsel zum Weltverein Real Madrid packte die kleine Familie die Koffer und zog nach Spanien. In der lebendigen Metropole Madrid haben sie sich seither ein wunderschönes, neues Zuhause aufgebaut. Shalimar, die übrigens die Tochter des bekannten Euro-Asien-Sternekochs Frank Heppner ist, hat sich dort neben dem Familienleben auch eine eigene Karriere im Bereich Public Relations und als Modeschöpferin für Damenbekleidung aufgebaut.

Zion ist mittlerweile schon ein kleiner Erwachsener, dabei ist er erst sechs Jahre alt. © Instagram

Das Familienglück ist perfekt

Das Liebesglück der beiden wurde in den letzten Jahren gleich doppelt gekrönt. Neben dem fleißigen Leser Zion gab es im Sommer 2023 weiteren Zuwachs. Mit einem herzerwärmenden Foto von winzigen Babyhänden verkündete das Paar im Juni 2023 die Geburt ihres zweiten Kindes.

Der Schutz der Kinder steht an oberster Stelle: Trotz des weltweiten Ruhms von David Alaba legen beide Elternteile extrem großen Wert darauf, dass ihre Kinder möglichst bodenständig und geschützt aufwachsen.

Die neuesten Aufnahmen zeigen jedenfalls deutlich: Auch ohne die Gesichter der Kinder in die Kamera zu halten, schafft es Shalimar, authentische und wunderschöne Einblicke in ein glückliches Familienleben zu geben – und beweist ganz nebenbei, dass die nächste Generation Alaba schon verdammt schnell erwachsen wird.