Große Freude im Hause Neuer: Nationaltorwart Manuel Neuer hat offiziell bestätigt, dass er und seine Ehefrau Anika zum zweiten Mal Eltern werden.

Lange wurde in der Gerüchteküche gemunkelt, nun herrscht endlich Gewissheit. Der Torwart-Titan des FC Bayern München hat die freudige Nachricht über den anstehenden Familienzuwachs höchstpersönlich und überraschend im Fernsehen verkündet.

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Bestätigung im Bayerischen Rundfunk

Angesprochen auf seine kommenden Urlaubspläne ließ der Keeper im Bayerischen Rundfunk die Baby-Bombe platzen. Eine weite Reise kommt für die kleine Familie im Sommer verständlicherweise nicht infrage.

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Manuel Neuer erklärte gut gelaunt: „Ja, auf jeden Fall in Europa. Also, so viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hierbleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant.“

Luca wird großer Bruder

Damit ist das süße Geheimnis gelüftet: Der gemeinsame Sohn Luca, welcher erst im März 2024 das Licht der Welt erblickte, wird nun ein großer Bruder. Erste Spekulationen über eine erneute Schwangerschaft von Ehefrau Anika gab es bereits vor einigen Wochen, als das Magazin Bunte über potenziellen Nachwuchs im Hause Neuer berichtete. Bis zu diesem TV-Auftritt hielt sich das Paar jedoch konsequent bedeckt. Wann genau das Baby zur Welt kommen soll, behielt der Torwart allerdings noch für sich.

Seltener Einblick ins Familienglück

Generell halten sich die Neuers mit privaten Details sehr zurück und schützen ihre Privatsphäre konsequent. Umso schöner war für die Fans der Anblick bei der jüngsten Meisterfeier des FC Bayern. Dort zeigte sich der Nationaltorwart ungewohnt nahbar und familiär, als er gemeinsam mit dem kleinen Luca auf dem Rasen stand und den Titel feierte. Mit der Gewissheit über das zweite Baby im Bauch von Anika bekommen diese Bilder nun einen noch emotionaleren Wert.